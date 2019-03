Øldåser, vodkaflasker og afføring: Rasteplads ved Bramming er blevet til en losseplads

Ingrid Lorentzen er som nærmeste nabo til den tidligere rasteplads ved Varde Hovedvej alt andet end tilfreds med, at toiletbygningen er revet ned, at skraldespande er fjernet og at borde/bænkesæt er væk. Nu fremstår pladsen nærmest som en losseplads, hvor der smides masser af affald. Foto: Chresten Bergh