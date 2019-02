Økotopen udvider med grøntsagskasser

Jes Hjort flyttede i 2018 tilbage til sin barndoms marskgård i Darum for at starte mikro-grøntsagslandbrug op. Det bliver fremover muligt for esbjerggensere at bestille grøntsagskasser, som vil blive leveret til Esbjerg, ligesom også ripensere får muligheden at købe de økologiske grøntsager fra gågaden ved Quedens Gaard. Foto: Chresten Bergh

Det økologiske landbrug Økotopen i Darum udvider på grund af efterspørgsel forretningsmodellen. Derved tilbyder ejer og landmand Jes Hjort borgerne i Esbjerg at få lokale, dagsfriske grøntsager bragt ud, ligesom der også i Ribe bliver mulighed for at købe Økotopens mange forskellige slags grønt.

Darum: Det er gået stærkt for økologisk landmand, Jes Hjort, siden han i foråret 2018 begyndte eventyret som producent af blandt andet mikrogrønt i Darum. Jes Hjorts tanke om at leve af den jord, man bor på, er blevet taget så godt imod, at han sælger en meget stor del af afgrøderne til både private, kantiner og restauranter, men nu ønsker Jes Hjort at komme endnu længere ud med sine friske grøntsager. Og han gør det på opfordring. - Flere har efterspurgt mine grøntsager, men for folk i Esbjerg er det måske lidt langt at køre til Darum for at hente grøntsager, siger Jes Hjort og forklarer, hvordan han derfor er blevet kontaktet af virksomheden Bring Bag på Torvegade i Esbjerg omkring et samarbejde. - Jeg kører alligevel til Esbjerg flere gange ugentligt med varer, og jeg har lavet en aftale med Bring Bag om, at jeg fremover en gang om ugen vil levere grøntsagskasser eller poser hertil, så folk her kan hente det, de bestiller, siger Jes Hjort og forklarer, at 2019 bliver år to for hans landbrug, og at han derved får flere afgrøder, han kan sælge.

Grøn Youtube-kanal Jes Hjort har oprettet egen youtube-kanal, hvor folk kan følge med i processen omkring, hvordan han dyrker sin grøntsager.Samtidig er der gode råd til, hvordan man selv kan gå i gang, og Jes Hjort deler de små videoer ud fra egne erfaringer med at starte som landmand.



Youtubekanalen er målrettet folk, der gerne selv vil i gang, og Jes Hjort forklarer, at han næsten dagligt kontaktes af folk, der har set videoerne og synes hans økologiske projekt er spændende og selv har en drøm om at starte eget landbrug op, men ikke tør springe ud i det.



Vil man følge med i Youtube-kanalen, findes den på youtube som Økotopen - Jes Hjort-Malmberg.

Økologisk landmand Jes Hjort bliver ved med at opfinde og udføre nye tiltag i den store have hos Økotopen i Darum. Det bliver fremover muligt for esbjerggensere at bestille grøntsagskasser, som vil blive leveret til Esbjerg, ligesom også ripensere får muligheden at købe de økologiske grøntsager fra gågaden ved Quedens Gaard. Foto: André Thorup

Også til Ribe - Det er en nem mulighed for at få årstidens økologiske og lokaldyrkede grønt. Folk kan selv få lov at bestemme, hvad de vil have, og så kan de hente det på en bestemt ugedag i Esbjerg, siger Jes Hjort og forklarer, at man vil kunne se, hvilke grøntsager og frugter, der vil være tilgængelige ud fra et ugentligt nyhedsbrev fra Økotopen. Jes Hjorts mest solgte grøntsager er gulerødder og de særlige varianter af mikrogrønt, som især restauranter er vilde med, men der er også kartofler, tomater, glaskål, spinat og flere forskellige slags grøntsager, der bliver solgt dagen efter det er høstet. - Normalt ved man ikke altid, hvor maden kommer fra, men herfra er det grøntsager på en lokal og personlig måde. Man ved, hvem der har dyrket det, og man kan altid komme ud og se mit landbrug, siger Jes Hjort, der i foråret også vil sælge frisk grønt i Ribe, hvor han hver lørdag vil have en stand foran Quedens Gaard i gågaden.