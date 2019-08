Ø-passet sender flere gæster til Mandø

- Småøerne er levende helårssamfund med et højt aktivitetsniveau, en skøn natur og venlige øboere, der gør et besøg på en småø til noget helt særligt. Ø-passet og de nye videoer gør opmærksom på, at Danmark er et ørige, og at der altid er en ny ø at besøge, siger Dorthe Winther.

Også hos Sammenslutningen af Danske Småøer, som er interesseorganisation for de 27 danske, beboede småøer, glæder formand Dorthe Winther sig over, at Ø-passet videreudvikles som markedsføringsplatform for ø-aktiviteter.

- De seks småøer, der alle er en del af Ø-passet, har hver sin charme, natur, befolkning og palette af attraktioner. Øerne har samtidig potentiale for mere turisme, og derfor håber jeg, at reklamevideoerne bidrager til øget synlighed, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

De nye reklamevideoer er en del af projektet "Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteter", som med 1,5 millioner kroner i ryggen fra Nordea-fondens kystpulje og Erhvervsministeriets landdistriktspulje skal styrke brandingen af de 38 danske øer, der er en del af Ø-passet.Ø-sammenslutningen er en del af Partnerskab for Dansk Ø-turisme, som består af består Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Erhverv, Færgesekretariatet, Danske Rederier, De Samvirkende Købmænd og Food Organisation of Denmark (FOOD). I Ø-passet finder man ud over en masse fakta blandt andet kort over de enkelte øer samt oplysninger om færger, overnatning og oplevelser, ligesom man også kan få et stempel - et ømærke - fra alle besøgte øer.

Genopdager værdier

På Mandø forklarer formanden for Mandø Fællesråd, at han ikke er i tvivl om, at ø-passet virker. Han kan ikke sætte tal på, hvor mange der besøger den smukke Vadehavs-ø, men mange gæster kommer og spørger, hvor de kan få et stempel i deres ø-pas.

- Vi kan se det virker, og vi er glade for den omtale, Ø-passet giver, og den nye video fra Mandø kan helt sikkert være med til at sende endnu flere gæster til Mandø. Hele projektet med Ø-passet mener vi er rigtig god reklame for de små, smukke øer i Danmark, siger Claus Christensen.

Hos Dansk Kyst og Naturturisme er man glade for, at et stigende antal turister vælger at lægge ferien til øer i Danmark.

- Vi kan se, at øernes popularitet er steget de senere år. Flere har genopdaget de værdier, der følger med at tage på ø-ferie. Her har Ø-passet været en fin guide til det danske ørige fyldt med inspiration og fakta om de danske øer, og en videreudvikling af Ø-passet vil med fordel kunne motivere til udvikling af flere unikke kvalitetsoplevelser på de danske øer, siger Sisse Wildt, kommunikationschef hos Dansk Kyst og Naturturisme.