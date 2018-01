Oak River Food flytter til større rammer i Hviding

Det er egne råvarer efter konceptet fra jord til bord, når fritidskok og skolelærer Laurids Schmidt laver mad i sit eget firma, Oak River Food. Det har han gjort i et år, men nu går han skridtet videre ved at indgå aftale med Kultur- og Aktivitetscenteret i Hviding om at leje sig ind i centrets køkken for at kunne lave endnu mere mad.

- Jeg elsker at gå ude og passe planterne og bedene, og det er som terapi for mig. Jeg er inspireret af både River Cottage og Bonderøven, siger Laurids Schmidt, der tilføjer, at familien er en stor del af Oak River Food, selv om de ikke er en aktiv del af firmaet.

Derfor er han gået i gang med at bygge et orangeri ved sit landsted, Oak River Farm, i udkanten af Hviding, hvor han bor på sammen med sin hustru, tre børn, 29 høns, 12 får og nogle ænder, hvor især fårene indgår i hans madlavning.

- Min hobby omkring det at lave mad er nu blevet til mit bierhverv. I første omgang er det dog vigtigt for mig at holde fast i mit lærerjob på Riberhus Privatskole, fortæller Laurids Schmidt, der er autodidakt kok, og har en plan om at dyrke sine råvarer selv.

Firmaet har eksisteret i omkring et år, og nu har han taget endnu et skridt på vejen mod at føre en drøm ud i livet. Oak River Food er nemlig blevet til en enkeltmandsvirksomhed.

Ikke sige nej

Hidtil har Laurids Schmidt lavet mad ude hos kunden eller ved at leje sig ind i forskellige køkkener. Men fremover kan han leje sig fast ind i det køkken, som ligger i forbindelse med Kultur- og Aktivitetscenterets kultursal, når centerleder Henrik Mortensen ikke skal bruge det.

- Det betyder, at jeg ikke behøver sige nej til forespørgsler. Det giver det hele en lysere fremtid, så det er det helt rigtige skridt for mig at leje mig ind her, siger Laurids Schmidt, mens Henrik Mortensen mener, at det er en styrke for både Oak River Food og Kultur- og Aktivitetscenteret.

- Køkkenet står ofte tomt i dagligdagen, og at Laurids kan leje sig ind, giver os mulighed for at samarbejde. Jeg vil stadig stå for at afholde selskaber, men nu kan kunden også bruge Oak River Food, hvis de vil, og Laurids giver også mulighed for mad ud af huset fra centeret, siger Henrik Mortensen, der nu vil kunne bruge flere kræfter på centerets daglige drift og på sporten i centeret.