OK kræver erstatning hvis vaskehal i Bramming skrottes

Det er her på grunden bag OK-tanken i Bramming - ved den hvide kassevogn - at benzinselskabet OK ønsker tilladelse til opførelse af en ny vaskehal i Bramming. Arkivfoto: Ole Maass.

Direktør for Region Syd Detail A/S, Allan Knudsen, som står bag ansøgningen om en vaskehal i Brammings bymidte, ærgrer sig over lokal modstand mod projektet. Men han henholder sig til, at han for lang tid siden fik en forhåndsgodkendelse af projektet.

BRAMMING: Bramming Lokalråd, HHI og Bramming Byforum sendte tirsdag i denne uge et brev til både politikere og forvaltning i Esbjerg Kommune, hvor de slår fast, at opførelsen af en kommende vaskehal centralt i bymidten i Nørregade vil være til stor skade for det igangværende byfornyelsesprojekt i Bramming. Samtidig med, at de anfører, at der er massiv modvilje i befolkningen mod en sådan vaskehal. Men skrottes projektet vil Esbjerg Kommune blive mødt med et erstatningskrav. Det bekræfter direktør Allan Knudsen fra Region Syd Detail A/S, som står bag ansøgningen til Esbjerg Kommune om opførelse af vaskehallen på grunden over for SuperBrugsen og ved siden af OK-tanken i Bramming. - Det er selvfølgelig en træls situation, men vi har arbejdet på denne sag i flere år ud fra den forhåndsgodkendelse, vi i sin tid fik fra Esbjerg Kommune. Vi har brugt rigtig mange ressourcer på denne sag og har udarbejdet et projekt, hvor vi har ønsket at denne vaskehal på OK-grunden skulle tage sig godt ud og falde naturligt ind i bybilledet. Denne projektering har vi haft mange omkostninger på, siger Allan Knudsen.

I udvalget på tirsdag Politikerne i kommunens plan- og miljøudvalg skal atter behandle sagen om vaskehallen i Bramming, når udvalget holder møde på tirsdag. Sagen blev også behandlet på de forrige udvalgsmøde, den 7. august, men her blev sagen sendt tilbage til kommunens jurister. Til mødet på tirsdag præsenteres politikerne for et notat udarbejdet af juristerne, så her må det forventes, at politikerne træffer en endelig afgørelse i sagen.