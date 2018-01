Nyvalgt byrådsmedlem tager orlov før hun er begyndt

Nini Oken (S) blev i november valgt til byrådet, men de første to måneder af hendes politiske karriere, skal der sidde en suppleant for hende.

Esbjerg: Det var andet punkt på dagsordenen, da det nytiltrådte byråd mandag satte sig sammen for første gang. Her skulle byrådet nemlig bevilge det nyvalgte medlem Nini Oken (S) to måneders orlov, og da hun heller ikke deltog i mødet mandag, indleder hun således sin karriere som politiker med at være fraværende.

Forklaringen på, at hun søger orlov, er, at hun er forhindret på grund af sit arbejde ved forsvaret.

- Da jeg besluttede at stille op til valget, kendte jeg ikke mine arbejdsopgaver i forsvaret, og derfor er vi havnet i denne situation. Jeg er sikker på, at jeg nok skal få indhentet det tabte, når jeg begynder i byrådet til marts, siger Nini Oken.

I stedet for Nini Oken indkaldes Tine Kjær Dideriksen som suppleant, og begge modtager efter reglerne honorar for at sidde i byrådet i perioden.