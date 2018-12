Jacob Nielsen åbnede i marts sin egen butik som ejendomsmægler i Bramming, og det er gået godt. Han differentierer sig fra kæderne med kreative tiltag og en anden tilgang.

Bramming: Det ser ud til, at ejendomsmægleren Ejendrøm er flyttet ind for at blive på Storegade i Bramming. Mægler Jacob Nielsen er nemlig kommet rigtig godt fra start, siden han i marts åbnede sin egen butik i stedet for at være del af en af kæderne. - Jeg ville gøre noget, der adskiller sig. Det har været en drøm jeg har haft, siden jeg gik i gang i faget. Det skulle prøves af, inden jeg blev for gammel og fik børn. Det her med at skabe sit eget og se det udvikle sig, det er en tilfredsstillende fornemmelse, siger Jacob Nielsen. Den unge mægler ville gerne frigøre sig fra en kædes koncept. Han synes, ejendomsmæglerbranchen er lidt konservativ og havde lyst til at gøre tingene på en anderledes og kreativ måde. - Vi er ekstremt aktive på sociale medier, Instagram, LinkedIn og Facebook. Derimod har vi ingen papirudstilling, for vi vil nedbringe forbruget af papir. Jeg har skabt design og det grafiske fra bunden og haft en finger med i det hele og synes, det er blevet en moderne og stilren butik, og man får en professionel oplevelse, når man kommer ind, siger han.

Jacob Nielsen Jacob Nielsens butik Ejendrøm (som han skriver med lille: ejendrøm, red.) - ligger på Storegade i Bramming i lokaler, der har stået delvist tomme i 10-15 år.Han kommer fra Bramming og er udlært ved ejendomsmæglerkæden Home. Derefter blev han daglig leder hos EDC.



Han har Handelsskoleeksamen fra Ribe og har taget ejendomsmægleruddannelsen på aftenskole. Han er 28 år og har været gift i et år.

Foto: Chresten Bergh Der må godt komme noget fornyelse i mæglerbranchen, synes Jacob Nielsen, der laver kreative tiltag i sin uafhængige butik Ejendrøm. Det har blandt andet betydet, at han har taget kunder med i biografen og været ude og dele juletræer ud. Foto: Chresten Bergh

Skal spille fra første dag Efter i alt 38 handler siden starten kan Ejendrøm bryste sig af en gennemsnitlig liggetid på 50 dage, og Jacob Nielsen mener, man skal arbejde hårdt på salget. - Det er ikke nok at tage billeder, lægge på nettet og håbe på, der sker noget. Det, du ruller ud, skal spille 100 procent. Jeg tror, det er derfor, vi har så relativt lave liggetider. Det skal være godt i første hug. Nogle gange kan det være, man skal rykke rundt på rummene, for eksempel gøre kontoret til soveværelse, så rummene får deres retmæssige placering. Jeg plejer at være bundærlig over for kunden, hvis en køber for eksempel ikke kan lide, der er gulvtæppe. Der kan være nogle ting, man nemt kan regulere. Hvis der mangler at blive slået en væg ned, får jeg lavet en skitse, der viser det, siger Jacob Nielsen, der er opmærksom på, at nyhedens interesse for en ejendom hurtigt falder. - Efter to-tre måneder tager vi et statusmøde og ser på, hvad vi kan gøre anderledes. Det kan være, vi skal skifte forsidebilleder, få en frisk ny vinkel fra haven. Vi genskaber nyhedsværdien, linker til Facebook, så vi får flere visninger, siger han.

God fornemmelse Jacob Nielsen har været i stand til at få løftet huse, som ikke er blevet solgt af andre. - Jeg har en god fornemmelse for, hvilke vinkler, der er tiltalende. Vi bruger megen tid på beskrivelsen og går ikke på kompromis. Det vigtigste er, hvem man målretter ejendommen til, for eksempel om det er til en familie eller en investor, forklarer han og uddyber, hvordan han har haft nogle rigtige scoops. - Jeg havde et emne, der havde været til salg i 500 dage, og under et døgn efter den kom på nettet, havde vi solgt den. Det var til en kunde i kartoteket. Kunden var investeringsvillig, og han fik den i forslag. En anden ejendom havde vi overtaget fra en anden mægler. Vi fik reguleret prisen, så den var rigtig, og lagt gode billeder ud. Det lykkedes på tre måneder, og den havde stået over et år, fortæller Jacob Nielsen. Hos Ejendrøm går han meget op i at give sine kunder mest muligt for deres penge. - Som udgangspunkt har jeg ikke nogen fast samarbejdspartner, for så er det ikke sikkert, man kan være konkurrencedygtig. Kunderne kan spare et par tusinde på en byggesagkyndig. Jeg vil ikke proppe unødvendige produkter ned i halsen på mine kunder, såsom forsikringer, siger han. Navnet Ejendrøm kommer af drømmen om at eje en bolig. Det ser ud til, at det også er Jacob Nielsens egen drøm som selvstændig, der for alvor er ved at materialisere sig.