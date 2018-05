Esbjerg: The Bootleg Beatles giver 16. januar en nytarskoncert med The Pepperland Sinfonia i Musikhuset i Esbjerg. Dirigent er David Firman, mens Hans Otto Bisgaard præsenterer musikken.

The Bootleg Beatles er kendt for, at de lyder og ligner de rigtige Beatles til forveksling. Ved nytårskoncerten bakkes bandet op af The Pepperland Sinfonia.

Arets nytarskoncerter med The Bootleg Beatles fejrer desuden også 50-aret for udgivelsen af "The White Album" - et af de mest legendariske dobbeltalbum i verden. Det dedikeres med en hyldest til klassikere som Blackbird, Revolution og While My Guitar Gently Weeps.