Nytårskoncert i Sct. Catharinæ med internationale navne

Ribe: Lørdag 19. januar klokken 16 til 17.30 er der nytårskoncert i Sct. Catharinæ Kirke. Koncerten i år er specielt sammensat kun til Sct. Catharinæ Kirke, hvilket vil sige, at sammensætningen af musikere sandsynligvis ikke vil kunne opleves igen.

Programmet er ligeledes tilpasset denne koncert, hvor flere af stykkerne er omarrangeret til netop denne besætning.

Kirken får besøg af ikke mindre end tre internationale trompetister samt en organist. Den ene trompetist, Klaus Bjørn Olsen, der er uddannet i Wien, kom ved et tilfælde i snak med den engelske stjernetrompetist Gerard Presencer, som til dagligt er ansat i DR's Bigband. Gerard havde ikke tidligere turde kaste sig over piccolo- og naturtrompet, men begyndte sammen med Klaus at udforske de lidt anderledes trompettyper og ikke mindst stilarter.

Publikum kommer til at høre et blandet repertoire. Et af musikstykkerne er skrevet af Benjamin Britten og spilles på tre forskellige trompettyper, i forskellige tonearter og i forskellige taktarter. Et andet stykke er Bach's "Bist du bei mir", som er omarrangeret for orgel og tre flygelhorn.

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et glas vin.