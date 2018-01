Nytårsdag: 13-årige Marc er ekspert i fyrværkeri

13-årige Marc Møllebro er bidt af en gal raket. Ikke bare køber han hvert år for et sted mellem 1000 og 1200 kroner krudt - hvoraf han selv har sparet op til halvdelen, mens far Mick giver den anden halvdel. Han har også gennem årene udviklet et helt registreringssystem over raketterne, batterierne og diverse. På Youtube og hjemmesider studeres fyrværkeriet og dets evner intensivt, og det samme gør varedeklarationerne, så man får allermest rabalder og himmelfarveri for pengene. Når så fyrværkeriet er bragt hjem, lægges det hele ud på gulvet og filmes, ligesom der under og efter brug gøres status. På den måde har Marc et helt arkiv fra tidligere år at støtte sig op ad ved fremtidige køb. Som for eksempel, hvor mange gram krudt der er i hver raket. ? Jeg er dog gået fra at lave fyrværkerifilm på to timer til at den fra i år kun varer seks minutter, ler Marc Møllebro. 1. januar gik med at fyre det sidste krudt af omme i baghaven på Krokusvej. Og med eftertænksomhed oven på en lidt voldsom oplevelse nytårsnat. ? Vi havde åbenbart købt et batteri med fejl i, for der røg en ildkugle hen og ramte min mor på armen. Selv om hun kun blev lidt forbrændt, var det ubehageligt. Den fløj i en helt anden retning, end den skulle. Så jeg elsker bulderet og farverne, men jeg har også respekt for det. Meget, siger Marc Møllebro, der i øvrigt vil udnævne Harald Nyborg til at være årets bedste fyrværkeriforhandler i Esbjerg.