Nytårsbad i Vesterhavet var populært

Premieren på den nye Nytårsbadefestival på Fanø blev en overvældende succes med 430 deltagere. Cirka en tredjedel deltog aktivt og smed tøjet og sprang i bølgerne ved Fanø Bad.

Fanø: Man kan markere afslutningen på et år og indgangen til et nyt på mange måder. Mandag valgte cirka 150 personer at gøre det ved at tage en iskold dukkert i Vesterhavet fra Fanø Bad ved den første Nytårsbadefestival på Fanø. Arrangørerne havde håbet, at de 300 annoncerede pladser ville blive udfyldt, men endnu flere havde lyst til at slutte året af med det kolde gys. 430 personer havde tilmeldt sig, og cirka en tredjedel hoppede i bølgen grå, mens resten så på, filmede, kom med opbakning og tørre håndklæder. Borgmester Sofie Valbjørn fra Alternativet skød med en overdimensioneret bordbombe den store badedag i gang på stranden ved Fanø Bad, og så var det ellers afsted ud i vandet for badegæsterne, der havde hoppet og danset på stedet i ti minutters tid for at holde varmen. Med luften fuld af hvin, hyl og klapsalver skiftede de 150 mennesker den faste sandgrund ud med Vesterhavets våde og kolde bund og fik kroppen under overfladen. De fleste kom hurtigt retur til stranden, men der var enkelte, der blev i vandet i længere tid, eller som sågar tog en ekstra tur efter at være kommet ind.

De fleste af de 150 badende havde mindst lige så travlt med at komme tilbage på stranden igen, som de havde haft med at komme i vandet. Foto: Jesper Orry

Ikke noget særligt To af nytårsbaderne var Anne og Egor, der begge er 63 år og bor på Fanø. Og de havde ikke særlig travlt med at komme væk fra vand og strand efter dukkerten - Det er virkelig dejligt lige nu. Luften er 7-8 grader, og vandet er cirka det samme, vil jeg tro, så det er såmænd ikke noget særligt. Vi bor her og bader året rundt, forklarede Egor, der tog nytårsbad i stribet badedragt og med en høj hat på hovedet. Anne havde taget nissehue på i dagens anledning, og hun gav Egor ret i, at nytårsbadet ikke var slemt. - Det værste er vinden, den kan være slem, men jeg har altså prøvet at hakke hul i isen for at komme i vandet, smilede Anne. Borgmester Sofie Valbjørn glædede sig over at se så mange mennesker på stranden. - Det er altså godt gået, at der er nogen, der får stablet sådan noget her på benene, og at der så kommer så mange og bakker op omkring det. Det er jo helt vildt, så mange der er kommet. Det kan jeg kun glæde mig over, sagde Fanø-borgmesteren, der ikke selv havde mod på en tur i Vesterhavet.

Anne og Egor havde overskud til store smil efter turen i Vesterhavet. De bader hele året rundt. Foto: Jesper Orry

Gammel idé Det er eventmager på Fanø, Jesper Voss, der sammen med Kurt Enevold Nielsen fra Ny Form på Strandvejen står bag det iskolde initiativ. - Det er faktisk en gammel idé. Vi har talt om noget i den stil i flere år, og for en måneds tid siden spurgte Kurt, om vi skulle gøre det nu, og jeg svarede bare Ja det skal vi da, og så gik vi i gang, selv om vi var lidt sent ude. Vi ved jo, at der er masser af turister på Fanø til nytår, næsten alle sommerhuse er udlejet, og folk vil gerne have, at der sker noget. Vi har fået sponsorere og samarbejdspartnere med, så vi kan byde deltagerne på østers og bobler efter badeturen. Vi har en idé om at udvide nytårsbadefestivalen, så den næste år strækker sig over flere dage og har flere elementer. Det kunne for eksempel være en pakke med restaurantbesøg og andre kulinariske oplevelser, forklarer Jesper Voss.

430 havde tilmeldt sig den første Nytårsbadefestival på Fanø, og de fik dejligt vejr at bade i eller til at kigge på i. Foto: Jesper Orry

Omkring 150 mennesker tog en tur i Vesterhavet på Fanø på den sidste dag i 2018. Foto: Jesper Orry

borgmester Sofie Valbjørn skød officielt festivalen i gang, og så måtte gæsterne springe i bølgerne. Foto: Jesper Orry

