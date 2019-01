Nyt vartegn ved Ribe: Ib Laursen udvider med ny administrationsbygning

Øster Vedsted: Byggetilladelsen er i hus, tegningerne er klar og Tømrermestre H. Bruun & Søn A/S står klar til at gå i gang med endnu et byggeri, der vil blive rejsegilde nr. 19 hos brugskunstvirksomheden Ib Laursen, siden de flyttede firmaet til Øster Vedsted i 1984.

Samtlige byggerier er udført af H. Bruun & Søn, og således også den nye administrationsbygning, der vil komme til at stå som et imponerende vartegn ved indkørslen til Øster Vedsted, når den nye, sorte bygning med kontorlokaler, showroom, udviklingsafdeling, fotoatelier, kantine, personalefaciliteter med mere står klar til virksomhedens mere end 50 medarbejdere mod slutningen af 2019.

Administrationsbygningen bliver på 1300 kvadratmeter i to etager, og dermed når det samlede antal kvadratmeter under tag op på omkring 15.000 på adressen på Øster Vedsted, hvilket må siges at være imponerende stigning i forhold til 556 kvm, man lagde ud med i 1984.

- Det gør ikke noget at vi viser, at man også herovre vestpå kan lave nogle flotte byggerier. Vi ville gerne lave en ny administrationsbygning, så det ser ud af noget ud mod hovedvejen. Særligt når man kommer syd fra, så ved man, at nu er man ved at være ved Ribe, fordi de kan se vores nye bygning, siger Ib Laursen og forklarer, at man netop nu er ved at få de allersidste detaljer på plads for byggeriet.