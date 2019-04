Nyt vådområde i Ribe Østerå: Ribe Mølledam skal have et større vandspejl

Undersøgelser skal afklare om man med et højere vandspejl i Ribe Mølledam kan øge vandstanden i Ribe Østerå og dermed etablere et vådområde. Der vil blive holdt et informations- og dialogmøde i begyndelsen af maj med lodsejere og følgegruppen.

Ribe: Det er lidt af et naturmæssigt "kinderæg", Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg lægger op til ved at hæve vandstanden i Mølledammen. På den måde man at dammen vil fremstå mere udbredt, fordi vandplanterne i mindre grad vil bryde overfladen, ligesom også snæblen vil nyde godt af, at vandmængden samtidig vil blive øget i Stampemølleåen.

På den måde vil en forbedring af forholdene i Stampemølleåen kunne forhindre, at Esbjerg Kommune skal fjerne eller ombygge de tre opstemninger i Ribe. Samtidig vil et højere vandspejl i Ribe Mølledam være ensbetydende med højere vandstand i Ribe Østerå. Undersøgelser skal afklare om der kan etableres et vådområde i Ribe Østerå.

- I første omgang skal der laves nogle tekniske undersøgelser, som skal afklare, om det overhovedet er muligt at gennemføre et projektet i området. Med data omkring terræn- og vandforhold vil det blive klart, om det er den vej, som vi kan gå, siger formand for teknik & byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen(S) i en pressemeddelelse.