Nyt ungeområde i Ribe vil koste 1,5 mio. kr.

GAME Streetmekka har efter møde med Ribes unge i SeminarieHuset sendt deres anbefalinger omkring, hvad et ungeområde i Ribe skal indeholde. Nu er det op til politikerne at finde penge til projektet.

Ribe: Da fire projektkoordinatorer fra GAME Streetmekkaer over hele Danmark i slutningen af juni bad Ribes unge drømme stort omkring, hvilket ungemiljø og ungeområde de kunne tænke sig i Ribe, tog de unge opgaven på sig.

Det har de nu gjort, og det vil koste kommunen omkring 1,5 millioner kroner.

Game Streetmekka har efter mødet udarbejdet et ungeområde med skateareal, basketbane, opholdssted samt parkourfaciliteter, der skal placeres på et 550 kvadratmeter stort, trekantet græsområde for enden af seminarieHuset på Simon Hansens Vej.

- GAME har ramt plet og været gode til at lytte til de unges ønsker. De unge var ret konkrete på workshoppen, og meget af det, de sagde der, er kommet med i anbefalingen, og jeg synes, det er godt, at der kan komme fokus på noget andet bevægelse end boldspil. Anbefalingen har yderligere sat tanker i gang hos os i kommunen omkring, hvordan der kan samarbejdes med de unge, siger Jannie Tolstrup, der er udviklingskoordinator hos Børn & Kultur ved Esbjerg Kommune.

De 1,5 mio. kr. skal kommunens politikere finde i næste års kommunale budget, idet GAME Streetmekkas konklusioner er sendt videre til Esbjerg Kommunes direktion, og nu eventuelt skal tages med i efterårets budgetforhandlinger.