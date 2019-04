Nyt transportcenter ved Korskro skal hedde Route 66

Det fortæller projektudvikler Jan Lyskjær, JL4-Development, der har søgt om, at Esbjerg Kommune sætter gang i planlægningen for transportcentret. Plan & Miljøudvalget sagde tirsdag ja, og nu går forvaltningen i gang med at tilvejebringe et plangrundlag, der skal muliggøre anlæggelsen.

EDC har kontakten

- Lige som så mange andre har jeg konstateret, at Korskro er et stort trafikknudepunkt, og at der er behov for plads til alle de lastbiler, der komme fra alle verdenshjørner. I forbindelse med planerne har jeg haft kontakt til forskellige interesserede restauranter og benzinselskaber, men det bliver EDC Erhverv i Esbjerg, der kommer til at forestå den videre og endelige kontakt til de selskaber, der måtte være interesserede i at etablere sig. Jeg vil for nuværende gå i detaljer med, hvor meget vi kan etablere, for nu skal vi først have hul på det. Men jeg tror godt, det kan blive stort. Man kan jo også gøre sig nogle tanker om, hvad Brexit kommer til at betyde - måske vil Skat i forbindelse med toldforretningerne gerne have nogle arealer der, hvor der er meget plads, i stedet for på Esbjerg Havn, siger Jan Lyskjær.

Om transportcenter-området også eventuelt kunne indeholde firmadomiciler, udelukker Jan Lyskjær ikke:

- Men nu må vi først vente og se, hvad det er for en lokalplan, Esbjerg Kommune ønsker at gennemføre. Hvis det bliver en bred lokalplan, så der kan komme andet ind end det rent transportrelaterede virksomheder, er det ikke udelukket. Senere i denne uge skal vi sammen med EDC Erhverv have et møde med Esbjerg Kommune, og så ved vi måske mere, siger Jan Lyskjær og roser i øvrigt Esbjerg Kommune for den foreløbige håndtering af sagen.