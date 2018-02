Nyt tilfælde af syge efter østersture

Det er deltagere fra en tur med Jesper Voss, Fanø Oyster King, som er blevet ramt. Han oplyser, at han kun har fået tilbagemeldinger fra to af de deltagende grupper på turen, men blandt dem er der 11, som efterfølgende er blevet syge. I alt var der 33 deltagere på turen.

Fanø: Så skete det igen. 11 deltagere fra en østerssafaritur i weekenden er blevet ramt af opkast og maveonde efter at have spist rå østers ved Halen. Fanø Turistbureau fraråder derfor i en officiel meddelelse at indsamle og spise rå østers fra området.

Ikke første gang

Som Jesper Voss fortæller, er det ikke første gang, at turistbureauet har været nødt til at fraråde at spise østers fra området. Det samme skete for eksempel i november 2016, hvor seks deltagere blev smittet med norovirus, som i folkemunde kaldes roskildesyge. Her måtte Jesper Voss aflyse turene for resten af året.

Det vides endnu ikke, om det også er norovirus, der er skyld i sygdommene denne gang, men ifølge Jesper Voss er det meget sandsynligt.

Han har indtil videre aflyst alle ture til og med 12. marts, hvorefter han vil tage en prøve i vandet ved Halen, og hvis prøven er positiv, vil han starte sine ture op igen.

- Det er fem eller seks ture, jeg må aflyse, så det er selvfølgelig en del indtægter, som jeg går glip af endnu engang, siger Jesper Voss.

Han oplyser, at man kun bliver syg, hvis man spiser rå østers. Så snart de er varmet op til en temperatur over 55 grader, dør bakterierne.