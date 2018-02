Nyt tilbud til skoleelever: Vadehavsskolen opretter Værksteds- og Erhvervslinje

Elever fra alle fire afdelinger på Vadehavsskolen får nu mulighed for at vælge en praktisk linje fra 7. klasse. Det skal tilgodese elever, der er gode til at bruge hænderne.

Ribe: To moduler dansk, to moduler matematik og til slut to modulers byggeværksted.

Sådan kan dagskemaet meget vel komme til at se ud for elever på den nye Værksteds- og Erhvervslinje, der starter i skoleåret 2018/2019. Den særlige linje er et nyt tilbud, som Vadehavsskolen nu igangsætter for at tilgodese elever, der er gode til at bruge hænderne i dagligdagen.

- Linjen er tiltænkt unge, der både kan bruge hovedet, men også har skruet hænderne rigtigt på. Nogle som vil have indsigt i erhvervslivet og komme mere ud af skolen, siger afdelingsleder Anna Kirstine Villadsen, da hun onsdag besøger flere 6. klasser på de fire skoler under Vadehavsskolen, der netop har mulighed for at vælge den nye linje til næste skoleår.

Linjen kommer til at løbe hen over både 7., 8. og 9. klasse, og der vil maksimalt være 22 elever i en VE-klasse.

- Kan man droppe ud af klassen, hvis man alligevel ikke synes, det er spændende, spørger en af drengene i 6.a på Vittenbergskolen.

- Nej, som udgangspunkt går man der i alle tre år, svarer Anna Kirstine Villadsen, og de meget konkrete spørgsmål tager hun som et godt tegn i forhold til interessen til linjen.