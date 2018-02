Nyt supermarked åbnet i Esbjerg

Kernen i butikken vil fremadrettet være et stort udvalg af frisk frugt, grønt og kød, en indbydende atmosfære og et bredt udvalg af økologiske og fairtrade-produkter. Butikken har også friskbagt bake-off, spotvarer, temaområder og en convenience-reol med et bredt udvalg af hurtige snacks, færdigskåret salater og færdigretter.

Esbjerg: Den tyske discountgigant Aldi bruger i disse år kæmpe beløb på at bygge nye og større butikker, ikke blot i Danmark, men i hele Europa. Målet er naturligvis at gøre butikkerne mere tidssvarende og inspirerende og med et bredere varesortiment.

Aldi Danmark kunne i 2017 fejre 40 års jubilæum. I Danmark er der 188 butikker med knap 2.300 medarbejdere fordelt over hele landet. Aldi Nord Gruppen er én af Europas største discountkæder med mere end 5.000 supermarkeder i Spanien. Portugal, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Polen, Danmark og Tyskland, hvor kæden er nummer et i discount.

Der var rosende ord om butikken fra de første kunder.

- Jeg håber og tror på, at den nye butik vil få flere kunder end på den anden side af vejen, for butikken er godt indrettet, nem og overskuelig med en flot præsentation af varerne. Desuden er der god plads på gangene, så man let kan komme rundt med sine varer. Butikken ligger også godt, for mange turister på vej til Blåvand og Vejers vil jo passere stedet, siger den 73-årige Eigil Gotthold Jensen, som også roser de mange og brede parkeringspladser.

Åbningen på Tarphagevej blev markeret med gratis kaffe og morgenbrød samt blomster til de første 200 kunder.

Samtidig med, at Aldi bygger større og mere moderne butikker, har kæden lukket adskillige butikker. Det gælder for eksempel to i Esbjerg med kort tids mellemrum, nemlig den på Darumvej og den i Østergade. Den nye butik på Tarphagevej er på 1038 kvadratmeter, hvoraf butiksarealet udgør 814.