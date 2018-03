Nyt stort p-hus: Nu er kommunen klar med plan

Plan & Miljøudvalget har sendt et spritnyt lokalplanforslag for området, hvor det nye, 400 pladser store parkeringshus i Danmarksgade skal ligge, i offentlig høring.

Det er meningen, at p-huset skal indgå som en del af bebyggelsen i karréen Skolegade, Kirkegade, Danmarksgade og Torvegade. Hvordan, det præcist kommer til at se ud i detaljen, er der dog ingen, der ved meget om endnu, fordi projektet først skal i offentligt udbud.

Esbjerg Kommunes embedsmænd har gennem længere tid arbejdet på et lokalplanforslag, som nu sendes i en otte ugers offentlig høring, og som indeholder dels det nye p-hus, dels et nyt offentligt toilet og udvidelse af eksisterende erhverv i Skolegade 45 A og 45B.

Esbjerg: Så er den her - planen for området med det nye, cirka 400 pladser store parkeringshus i Danmarksgade til 40 millioner kroner.

Toilet og grønt

Parkeringshuset er mildt sagt ikke nogen lille bygning, og derfor har det været nødvendigt at inddrage cirka 112 kvadratmeter af arealet, der tilhører Skolegade 45A og 45B. Det bliver i dag brugt til dels erhverv, dels beboelse, men ejerne ønsker at udvide erhvervsdelen med 500 kvadratmeter, og derfor indeholder lokalplanforslaget også en mulighed for, at Skolegade 45 kan udvides mod baggården med en bebyggelse i en til to etager.

Ifølge planen skal der i sammenhæng med det nye parkeringshus og tilbygningen til Skolegade 45 skabes nye offentlige grønne opholdsarealer i området, ligesom den offentlige sti-passage mellem Danmarksgade og Skolegade, som binder Heerups Have og I C Møllerparken sammen, skal opretholdes.

I tilknytning til parkeringshuset og opholdsarealerne skal der desuden bygges et nyt, offentligt toilet med adgang fra Danmarksgade, Torvegade og Skolegade. Toiletbygningen bliver opført i tilknytning til parkeringshuset, og i henhold til lokalplanforslaget skal der tænkes grundigt over belysning og beplantning, så der bliver trygt at færdes i området i nattetimerne.