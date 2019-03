Nyt stort overskud: Esbjerg Havn holder skuden solidt sejlende

Esbjerg Havn præsenterede onsdag endnu et solidt regnskab med overskud på en uændret omsætning og et overskud på 71 millioner kroner i 2018. Havnen har store fremtidige forventninger til aktiviteter med udskibning af vindmøller samt gods på lastbiler.

Esbjerg: Også i 2018, hvor Esbjerg Havn havde 150 års jubilæum, holdt den kommunale selvstyrehavn en særdeles solid kurs. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Esbjerg Havn netop har offentliggjort i forbindelse med havnens årligt tilbagevendende årsmøde i Musikhuset Esbjerg. I pressemeddelelsen hedder det, at det er et fortsat højt aktivitetsniveau i vindforretningen, mere RoRo-gods (rullende gods på trailer) og flere skibsanløb, som betyder, at Esbjerg Havn også i 2018 leverer et tilfredsstillende resultat. Samtidig ser udsigterne for havnens tre forretningsområder generelt lovende ud - senest med beslutningen om at placere Danmarkshistoriens største havvindmøllepark, Thor, ud for Thorsminde. Omsætningen for jubilæumsåret landede på 229,7 millioner kroner, hvilket er stort set uændret i forhold 2017, mens der var et mindre fald i indtjeningen fra 80,7 millioner kroner til 71,2 millioner kroner. Det skyldes særligt afskrivninger på de investeringer, som er foretaget i forbindelse med anlægningen af Østhavnen samt nye multiterminaler. Refusion af leje samt jubilæumsaktiviteter har også spillet ind.

Esbjerg Havns regnskab 2018 Omsætning: 229,7 mio. kr.2017: 235,5 mio.kr.



Resultat: 71,2 mio. kr.



2017: 80,7 mio. kr.



Driftsresultat: 92,9 mio. kr.



2017: 98 mio. kr.



Afkast af investeret kapital (ROAIC): 7,4 pct.



2017: 8,4 pct.



Godsomsætning: 4,4 mio. ton.



2017: 4,5 mio. tons

Esbjerg har brexit-løsning Bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen er tilfreds: - Resultatet bekræfter, at Esbjerg Havn er en kernesund forretning. Det er et godt udgangspunkt for at sikre fortsat udvikling og fremgang på havnen, påpeger han i pressemeddelelsen. RoRo-godsmængderne var i 2018 de højeste i fem år, og der blev udskibet 1.210 MW havvind, hvilket er det næsthøjeste niveau de seneste fem år. På begge områder forventer Esbjerg Havn vækst de kommende år. - Opførelsen af Danmarkshistoriens største havvindpark ud for den jyske vestkyst og den store pipeline i resten af Europa og verden betyder, at udsigterne ser rigtigt fornuftige ud for vores vindforretning, siger Flemming N. Enevoldsen og fortsætter: - Kigger vi på RoRo og skibstrafik, er tendensen, at mere og mere gods flyttes fra vejnettet til søvejen. Det er en naturlig konsekvens af trængselskrisen på de europæiske veje. Og i kraft af vores størrelse, placering og den direkte forbindelse til jernbane og motorvej, er Esbjerg Havn en oplagt del af løsningen. Også som alternativ til de hårdt belastede havne ved den Engelske Kanal.

Perfekt timing Oliemarkedet er stadigvæk ustabilt og vanskeligt, men genopbygningen af Tyrafeltet er et lyspunkt for olie- og gasindustrien i Esbjerg: - Det 21 milliarder kroner store projekt vil skabe tusindvis af arbejdspladser og mange opgaver for havnens virksomheder, og samtidig bliver dansk naturgasproduktion sikret de næste 25 år. Det er glædeligt, mener Flemming N. Enevoldsen. Siden år 2000 har Esbjerg Havn investeret godt 1,7 milliarder kroner i udvidelser og modernisering af havnen, og det høje investeringsniveau fortsatte i 2018. Her har Esbjerg Havn investeret yderligere 66,9 millioner kroner. I slutningen af 2019 forventes den igangværende VVM-undersøgelse af en mulig havneudvidelse på op til 1 million kvadratmeter at være afsluttet. Ifølge bestyrelsesformanden er timingen perfekt: - Udviklingen inden for vind og RoRo vil andet lige øge efterspørgslen på arealer. Og vi skal være klar til at rykke hurtigt, så vi også i fremtiden har plads nok til at imødekomme vores kunders behov. På årsmødet fik havnens kunder også mulighed for at møde Esbjerg Havns nye direktør, den 45-årige Dennis Jul Pedersen. Han har afløst Ole Ingrisch, direktør i næsten 16 år.