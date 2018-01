Nyt spisested åbner ved Storkesøen Ribe

Ribe: Det er drømmen om at lave noget sammen arbejdsmæssigt, der ligger til grund for, at Bent og Karin Clausen til marts starter Spisestedet Storken i forbindelse med Storkesøen Ribe.

Begge er de oprindelig fra Ribe, men har boet i Juelsminde den seneste årrække. Nu vender de hjem og får deres drøm opfyldt.

- Vi har længe haft et ønske om at lave noget sammen, og da vi så, at Storkesøen søgte forpagtere, slog vi til. Vi kan begge lide at beskæftige os med mennesker, og det kommer vi også til her. Vi er vant til at lave mad til mange mennesker, men alligevel går vi ydmyge til denne opgave, siger Karin Clausen, der inden længe stopper som socialrådgiver i Horsens Kommune.

Bent Clausen stopper som ordblindelærer og skal stå ved kødgryderne, noget han dog har været forholdsvis vant til fra tidligere, idet hans forældre har drevet Hviding Kro i mange år, hvor han således er vokset op med meget tid i køkkenet.