Nyt projekt: Ribe skal være Danmarks venligste by

Projektet NICE er kommet til Ribe, og en arbejdsgruppe med flere turistaktører har ambitionen om at gøre byen til noget helt særligt at besøge. Målet er at gøre Danmark verdenskendt for god service og mindeværdige oplevelser, og Ribe er den første, hele by, der deltager i projektet.

Ribe: Esbjerg Kommunes turistchef, Jane Madvig Søndergaard, leder af Danhostel Ribe, Claus Pedersen, og Ribe Byferies direktør, Heidi Maimburg, har store ambitioner på byens vegne.

De vil igennem projektet NICE gøre Ribe til intet mindre end Danmarks venligste by.

- Vores opgave bliver nu at få ideen bragt videre til alle her i byen, så turisterne oplever noget, de aldrig vil glemme, siger Jane Madvig Søndergaard, der også har et ønske om, at det ud bredes til hele kommunen. Sammen med Claus Pedersen og Heidi Maimburg ved hun, at venlighed i forvejen er en del af Ribes DNA, og de håber, at alle de turister, der gæster Ribe, får en helt særlig modtagelse og oplevelse, de vil huske og fortælle videre til andre.

- Hvis vi skaber en venlig bevægelse, kan vi gøre Ribe til en helt særlig by, siger Claus Pedersen, mrnd Kirsten Voxtrup fra NICE er glad for, at Ribe er kommer med i projektet.

- Det er første gang, vi forsøger at udbrede konceptet til en hel by, og jeg tror virkelig på, at det kan blive stort for Ribe, siger Kirsten Voxtrup.