Nyt overskud: Langsigtet strategi virker for hæderkronet Esbjerg-firma

For andet år i træk kan Rosendahls præsentere et overskud, der er resultatet af en velovervejet investering og langsigtet strategi. Det giver grobund for kommende år, hvor nye tiltag skaber optimisme.

Esbjerg: Den hæderkronede Esbjerg-virksomhed Rosendahls rystede ikke på hånden tilbage i 2016, hvor en større investering på mere end 50 millioner kroner satte sit tydelige spor på regnskabet. Det udmøntede sig allerede året efter i et overskud før skat på 2,2 millioner kroner, og den positive tendens er forstærket i 2018, hvor overskuddet før skat lyder på 3,6 millioner kroner. Der er ligeledes realiseret et solidt EBITDA på 13,8 millioner kroner. Det sker selvom trykkeri- og mediekoncernen har investeret yderligere 10 millioner kroner i løbet af regnskabsåret i et digitalt print set-up samt færdiggørelsesudstyr for at øge kapaciteten og kvaliteten.

- Vi er en i branche, hvor der er en indædt konkurrence, og derfor er det ekstremt vigtigt, at vi sørger for at følge med udviklingen. Derfor har vi lanceret rosendahlsonline, som er en ny og mere brugervenlig platform til at bestille kundespecifikke tryksager på, og vi skal hele tiden sørge for at være i front. Det er vi villige til at investere betragteligt i, for selvom vi er virksomhed med en stolt historie, så vi er i allerhøjeste grad også en moderne mediekoncern og attraktiv arbejdsplads, der tillader medarbejderne at udvikle sig i takt med den teknologiske udvikling, fastslår administrerende direktør Palle Rosendahl, i en pressemeddelelse.