Esbjerg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi og Færdselsstyrelsen har efter halvandet års ventetid afholdt nyt møde omkring traktorkørslen til og fra Mandø. Resultatet blev som ved det hidtil eneste møde i september 2017, at parterne skal holde øje med udviklingen i området, men for borgmester Jesper Frost Rasmussen er det kun et spørgsmål om, hvornår der igen sker et uheld i Vadehavet.

Esbjerg Kommune har i en lang periode været fortaler for at indføre koncessioneret kørsel på strækningen til og fra Mandø, hvilket kræver en lovændring. Borgmester Jesper Frost Rasmussen har tidligere kaldt Færdselsstyrelsens holdning til sagen for både grotesk og arrogant, og selv om det lykkedes at samle parterne til et møde 29. marts, er der ingen tegn i sol, måne og stjerner på, at Færdselsstyrelsen har lyst til at røre mere ved sagen.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er ikke ubetinget positiv til trods for, at det endelig lykkedes at samle både Færdselsstyrelsen, Syd- og Sønderjyllands Politi og Esbjerg Kommune til et nyt møde i bestræbelserne på at løse trafiksituationen vedrørende traktorkørslen til Mandø.

Det første møde mellem Færdselsstyrelsen, Syd- og Sønderjyllands Politi og Esbjerg Kommune blev holdt i september 2017. Mødets vigtigste formål var ifølge de deltagende myndigheder, at man ønsker at få fokus på at skabe sikker trafik til og fra Mandø. Mødet var en drøftelse om de respektive myndighedsroller og ansvarsfordeling, og mødets udfald blev, at man aftalte et nyt møde.Færdselsstyrelsen håbede dengang, at det blev inden for en måned. Det blev afholdt 29. marts 2019, og udfaldet her blev, at man holder øje med udviklingen i området.

"På mødet blev det aftalt, at Esbjerg Kommune undersøger, om de har yderligere oplysninger omkring uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med den omtalte strækning, og har kommunen det, vil den dele dem med Færdselsstyrelsen. Ydermere vil politiet igen gennemgå de anmeldelser, de har fået, samt undersøge om de kan gøre yderligere, og derpå dele de informationer med Færdselsstyrelsen. Politiet holder selvfølgelig løbende øje med udviklingen derude" lyder det, ligesom det forklares, at parterne mødes igen inden sommerferien for at følge udviklingen og følge op på eventuelle nye oplysninger.

Ikke et problem

Jesper Frost Rasmussen ærgrer sig over, at der nu realistisk set ikke sker mere i sagen før efter et valg og før efter sommerferien, og han undrer sig over forløbet.

- Vi har holdt fast i og presset på for at få dette møde, og her gentog vi, at vi synes det er problematisk, den måde det fungerer på nu. Vi vil gerne have koncessioneret kørsel på strækningen, så vi som kommune kan stille krav til både køretøjer og køretiderne. På den måde får vi styr på kørslen og får regler, der skal overholdes, og jeg forstår ikke, at man kan ændre lovgivningen omkring koncessioneret sejlads i København, så der kan sejle busser på kanalerne, men at man ikke kan på havbunden i Vadehavet, siger Jesper Frost Rasmussen, der helst ser, at der kun er én operatør på strækningen, men at de to nuværende operatører godt kan lave et konsortie og byde ind på kørslen sammen.

- Ministeren synes åbenbart ikke, dette er et problem, så skal der ske noget, skal der ligges pres på på Christiansborg. Dette er jo et ansvar, som både ministeren og Folketinget sidder med. Hvis ikke, der bliver gjort noget i området, er det for mig at se ikke, om der går galt igen mellem Mandø og fastlandet, men hvornår det går galt, siger Jesper Frost Rasmussen og forklarer, at både miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) lyttede til Jesper Frosts udlægning af sagen, da de to besøgte Vadehavscentret 8. april, og lovede at se nærmere på sagen.