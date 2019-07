Nyt misbrugs-tiltag har succes blandt grønlændere i Esbjerg

For et år siden igangsatte Esbjerg Kommune et nyt misbrugs-tiltag for socialt udsatte grønlændere. Én gang om ugen er der rådgivning på værestedet Oqqumut, og det har givet gode resultater. Fire ud af ti er kommet fri af deres misbrug, og endnu flere er godt på vej.

ESBJERG: Ved Esbjergs tilbud for udsatte grønlændere, Oqqumut, har man i løbet af det seneste år haft stor succes med et nyt tiltag, der skal forbedre indsatsen mod misbrug.

Tidligere var de grønlandske misbrugere henvist til Motivationshuset, et tilbud under Center for Misbrug, inde i Esbjerg, men for et år siden startede man en proces, hvor man én gang om ugen, i samarbejde med Center for Misbrug, i stedet tilbyder rådgivning i Oqqumuts lokaler vest for Esbjerg. Og det har givet særdeles gode resultater.

4 ud af 10 tilmeldte misbrugere er stoffri i dag. Og den massive fremgang i misbrugsbehandlingen glæder Oqqumuts projektleder Heidi Conradsen, der er en af kræfterne bag ideen.

- Det er langt over forventning. Det har været fantastisk at se, at nogle af de mennesker, der har været misbrugere hele deres liv, er kommet om på den anden side og næsten er forvandlet til nogle helt andre mennesker. Projektet er gået op i en højere enhed, fordi vi har mødt brugerne, hvor de er og med de kompetencer, de har haft brug for, siger hun.