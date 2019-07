Nyt minus: Stor Esbjerg-virksomhed fortsætter med at håbe på sorte tal

Skattesag

Det fremgår af 18-regnskabet for Andritz Feed & Biofuel A/S, at Skat har foreslået en betydelig stigning i selskabets skattepligtige indkomst for årene 2013-2017 baseret såkaldt "Transfer Pricing", som kort fortalt er baseret på den pris og de vilkår, der anvendes ved samhandel mellem to koncernselskaber.Selskabets ledelse og eksterne skatterådgivere har udtrykt forbehold over for forslaget, og da virksomheden har et udskudt skatteaktiv, der i tidligere år er blevet omvurderet til nul, har man besluttet ikke at medtage nogen effekt fra forslaget i årets resultat.