Nyt makkerpar på den danske kunstscene: Johnny Madsen og Jacob Haugaard

Han kaldte samtidig det nye samarbejde for et klogt valg.

- Det må derfor siges, at være med rettidig omhu, at du Jacob, nu står på vognen, og bliver fast samarbejdspartner med Johnny. Guldet glimter allerede ved siden af folkepensionen, sagde Erik Nørreby (V), viceborgmester på Fanø.

Fanø: Realen i Nordby på Fanø var søndag eftermiddag fyldt til bristepunktet. Her holdt to af landets originale kulturpersonligheder nemlig fernisering, Johnny Madsen og Jacob Haugaard.

Spritånde

- At vælge Johnny Madsen som fast samarbejdspartner, når man kaster sig over billedkunsten, er faktisk et meget klogt valg.

- En makker, med en spritånde, der renser enhver malerpensel med et enkelt pust. Jo, sådan en har sine fordele, spøgte Erik Nørreby.

Viceborgmesteren takkede samtidig holdet bag øens kulturhjerte for, at man ved en frivillige indsats i forbindelse med ferniseringen har formået at få en festdag ud af det.

Og henvendte sig så igen til Madsen og Haugaard:

- Johnny og Jacob, det er jeres første udstilling sammen. Det var også på tide; kirkegården rykker tættere og tættere på.

- Det er virkelig en fornøjelse at byde jer velkommen med jeres udstilling. Ikke to alen ud af et stykke, men to, der tør give det røde borgerskab en nødvendig opsang. To, der ikke altid er i kridthuset hos den danske kulturelite. Af anmelderne ofte dømt ude, to der hverken kan male, synge eller skrive. Ikke gode nok til at hænge på Christiansborg eller få omtale i det fine tidsskrift med de rigtige meninger - Politiken, sagde Erik Nørreby.

Madsen fra skolelærer, over værtshusejer, rockmusiker til billedkunstner og Jacob fra sanger, musiker, skuespiller, forfatter til billedkunstner, to imod de mange smukke ord - ikke fra kulturanmelderne - med fra en viceborgmester og de mange, der var mødt op for at kigge på kunsten.