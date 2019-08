Nyt koncept: Gå et maraton over to uger

DGI-konsulent Danni Callesen fra Ribe har sammen med en kollega fundet på konceptet Gå-Maraton, og han håber på, at han kan få mere end 120 personer med ud og gå et maraton over fire forskellige dage fordelt på to uger.

Ribe: Hvis du har ambitioner om at gennemføre en maraton på 42 kilometer, giver DGI og Danni Callesen dig nu en mulighed for at gøre det - omend på en lidt alternativ måde.

Det bliver nemlig i gåtempo, og tilmed kan det gøres over fire etaper på to uger.

- Konceptet er en udstikker af vores Runners hold og Bevæg dig for livet, hvor vi gerne vil have flere til at bevæge sig. Efterhånden har vi støvsuget markedet for løbere, så nu skal vi have folk ud at gå. Fordelen ved at gå er, at det ikke kræver det store udstyr. Det er lige før, det kan gøres i jeans og jakke, men det er nok bedst, at man har noget tøj på, der er behageligt, siger Danni Callesen, der er DGI konsulent, som sammen med en såkaldt gå-vært fra Aabenraa fandt på konceptet gå-maraton.

Gå-maraton i Ribe kommer til at foregå mandag og torsdag i uge 40 og 41, hvor der hver dag skal gås 10,5 km. Forrest går de såkaldte gå-værter, som holder tempoet, og deltagerne bliver fordelt i fire forskellige grupper alt efter, hvor hurtigt man går.

- To af ruterne vil være i skov, mens to andre vil være i byområde, så vi på den måde kan se lidt af hvert. Jeg håber desuden, at en vægter vil gå med på turene, så vi midtvejs kan få fortalt nogle gode historier om det, vi passerer, siger Danni Callesen.