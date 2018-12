Hvad var 2018 for et år for dig? JydskeVestkysten spurgte folk på gågaderne i Ribe og Bramming, ved købmanden i Hunderup og på Riberhus Privatskole under skolens flyttedag. Det blev seks helt forskellige personlige bud på det spørgsmål.

Jason Bach-Petersen, 30 år, Bramming: - For mig var årets altoverskyggende begivenhed, da min søn, Berthil, blev født for tre måneder siden. Det er mit første barn, og Berthil er en glad, lille og smilende dreng på seks kilo. Men også en gut, som kan have et heftigt temperament. At han kom til verden den 27. september har naturligvis været en stor omvæltning i mit og min kæreste, Mettes liv. Men 2018 var også året, hvor jeg startede i nyt job som dommerfuldmægtig ved retten i Esbjerg. Det gjorde jeg den 3. april efter forinden at have virket som anklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Foto: Ole Maass.

Birgitte Præst, 55 år, Gørding: - For mig var årets største begivenhed, at jeg fik barnebarn nummer to, en lille pige, som min svigerdatter fødte. I forvejen har min datter en dreng på to år og hun har yderligere en pige undervejs. Så i 2019 får jeg barnebarn nummer tre. Jeg arbejder jo som dagplejer, så jeg har en vis erfaring for at have med børn at gøre. Så jeg får også lov til at passe børnebørnene. Vores børn bor i henholdsvis Strat og Bramming, så dem har vi tæt på - og dermed ser vi meget til vores børnebørn. Foto: Ole Maass.

Steffen Aaby Debel, 25 år, Gredstedbro: - For mig var årets største begivenhed, at jeg blev færdig med uddannelsen som agrarøkonom på Kjærgaard Landbrugsskole. Det er den højeste overbygning man kan tage på landbrugsuddannelsen, så med den i lommen kan man både blive bestyrer på en større gård eller arbejde med ledelse inden for mange andre sektorer. Desværre var året også året med den tørreste sommer, som har bidraget til den økonomiske krise i landbruget. Og derfor har jeg endnu ikke fundet det job, hvor jeg kan bruge min uddannelse. Så lige nu arbejder jeg ved Rødekro-afdelingen af entreprenørfirmaet Søren Knudsen A/S. Foto: Ole Maass.

Hanne Frandsen, 48 år, Ribe: - 2018 har været et meget begivenhedsrigt år for mig. Den 1. oktober fik jeg nyt job som skolesekretær på Riberhus Privatskole og 2018 var også året, hvor jeg flyttede fra Vejen til en landejendom seks kilometer fra Ribe. Jeg blev skilt for to år siden og for halvandet år siden blev jeg kæreste med en dejlig mand, som jeg nu er flyttet ind hos. Så 2018 har på mange måder været et år, som har givet mig en ny start i livet, og det har jeg det rigtig godt med. Ribe er en dejlig by med masser af liv, og nu bor jeg i skønne, landlige omgivelser, men stadig tæt på byen. Jeg har også taget mine to dejlige islænderheste med herover. Foto: Ole Maass.

Tage Duun, 80 år, Ribe: - 2018 har været et stille år for mig. Jeg fyldte 80 år for en måned siden, men bortset fra, at jeg havde et par naboer til kaffe, var det ikke noget jeg gjorde noget ud af. Jeg har været alene i mange år, og for et par år siden blev jeg hjerteopereret, så fysikken er ikke hvad den har været. Jeg har i over 30 år været biavler og jeg har stadig mine 11 bistader. Og gennem biavlerforeningen har jeg også gode venner og får dækket mine sociale behov. Men ellers lever jeg nu et ret stille liv, og derfor har 2018 heller ikke været et specielt år for mig. Foto: Ole Maass.