Nyt hotel på vej på skamplet i hjertet af Esbjerg

Mads Dam Jensen ønsker ikke at udtale sig om, hvem han arbejder på vegne af, men han har tidligere til JydskeVestkysten udtalt, at der arbejdes med et salg af den knap 3.000 kvadratmeter store Rio-grund med henblik på opførelse af nybyggeri.

Politikerne i Plan & Miljøudvalget skal tirsdag beslutte, om de vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt tillæg til den eksisterende lokalplan. Bag anmodningen står grundens nuværende indehaver, Bangs Gård A/S, som er ejet af Mads Dam Jensen og søsteren Mia Dam Karkov.

Esbjerg: Rio-grunden har i årevis ligget hen - ubrugt og trist midt i Esbjerg - men nu kan grunden meget vel komme til at huse til et nyt hotel.

Flere bud

Bangs Gårds afhændede sidste år det overfor Rio-grunden beliggende Hotel Britannia til Bank Lauridsen-familien og Peter Petersen, Hjerting Badehotel.

Af materialet, som er havnet på politikernes bord, fremgår det, at hotellet skal rumme 82 værelser fordelt på seks etager foruden stueplan. Hotellet får facade mod Torvegade og Danmarksgade og med indgangsparti i Danmarksgade.

Det fremgår ligeledes af skitserne, som er tegnet af det Herningbaserede arkitektfirma Arkitec, at der i hotellets stueplan skal være en mindre lobby/reception samt et større lokale til morgenmad med tilstødende køkken.

Værelserne - altså i alt 82 - er fortrinsvis til to personer, men der er også tre/fire personers værelser. Alt i alt bærer hotellet præg af at være et "lavpris-hotel" med et koncept, som man i midtbyen i forvejen kender fra eksempelvis Cabinn.

Flere hotelkæder har i de seneste år vist interesse for at åbne hotel i Esbjerg, hvor offshoreindustri traditionelt giver stor efterspørgsel på overnatninger i den billige ende af skalaen. En af de lavpris hotel-kæder, som er ekspanderet voldsomt i Danmark i de seneste år, er kæden Zleep Hotel, som fortsat har Esbjerg som en bar plet på Danmarkskortet. 51 procent af kæden blev tidligere i år solgt til Deutsche Hospitality med blandt andet Steigenberger Hotels, og i den forbindelse blev det nævnt, at kæden havde fire hoteller på vej i Danmark.

Et endnu bedre bud er imidlertid den i Frankrig-stiftede hotelkæde B&B Hotels. Kæden, med direktør Frants Barkler i spidsen for selskabet B&B Hotels Denmark ApS, har ekspanderet kraftigt i flere europæiske lande og har også planer om at ekspandere i Norden.