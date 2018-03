Nyt hotel i Skolegade får ekstra etage

- Selv om der kommer en etage mere på, bliver hotellet jo ikke højere. I forhold til den ekstra etage drejer det sig alene om, at det op mod tre meter høje teknikrum, der skulle placeres på toppen af bygningen, nu stoppes ind i en ekstra etage istedet sammen med anden teknik. Sådan et teknikrum på toppen er ikke kønt, og jeg går fuldt og helt ind for forskønnelse af byggeriet, forklarer hun.

I hvert fald har Plan & Miljøudvalget erklæret sig velvilligt indstillet over for flere dispensationer til hotellet, der tidligere har fået lov til at bygge i en højde af maksimalt 50,5 meter med en bebyggelsesprocent på grunden på 450 procent.

Derudover skal bygherren som nævnt bruge en dispensation til, at teknikrummet på taget sløjfes til fordel for, at teknikken proppes ind i en enkelt, hel etage istedet, ligesom der skal ændres på dimensionerne i de såkaldte byggefelter fra 1. til 3. sal, så en ny forskydning kan dække flugtvejstrappen på 3. sal, der ellers vil stikke "uhensigtsmæssigt ud" i facaden.

Af de væsentlige kan nævnes bebyggelsesprocenten, der i henhold til lokalplanen ikke må overstige 450 procent, hvor der nu søges om en udvidelse til 510 procent. Derudover søges der om dispensation fra, at 7. til 12. sal kun må anvendes til hotel, beboelse, restauration og liberale erhverv, idet bygherren ønsker, at det også kommer til at gælde en 13. sal.

Skeptisk byrådsmedlem

Byrådsmedlem for Enhedslisten, Sarah Nørris, der er den eneste i det nuværende byråd, der har stemt imod det tårnhøje hotel i Skolegade - i det gamle byråd stemte både Enhedslisten og Liberalt Folkeparti imod byggeriet - er mere end skeptisk over for dispensationerne.

- Nu vil jeg vente og se, hvad nabohøringen eller naboorienteringen bringer, men jeg vil ikke afvise, at jeg vil anmode om at få sagen behandlet i byrådet. Jeg forstår udmærket, at der kan opstå behov for justeringer af et byggeri undervejs, men jeg synes jo nok, at der her er tale om justeringer, man kunne have forudset. Og en øget bebyggelsesprocent fra 450 til 510 er efter min mening ikke en lille ting. Det er i forvejen en temmelig stor klods man har tænkt sig at placere på et af de få åbne arealer i bymidten. Jeg undrer mig også over, at I de visualiseringer, vi tidligere er blevet præsenteret for, har jeg ikke set skyggen af et teknikrum på toppen af bygningen, og nu bliver teknikrummet pludselig bragt op som et problem, siger Sarah Nørris.