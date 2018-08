Nyt hjem for psykisk syge misbrugere splitter S-gruppen

Søren Heide Lambertsen, gruppeformand for Socialdemokraterne, ses her i byrådssalen ved en tidligere lejlighed. Når sagen om flytning af bostedet Sjællandsgade kommer i byrådet, vil han formentlig rejse sig og tale imod placeringen på campusområdet. Arkivfoto: Martin Ravn.

To socialdemokratiske politikere har stemt for en flytning af bosted med psykisk syge misbrugere fra Sjællandsgade til campusområdet. Det har udløst splittelse i den socialdemokratiske byrådsgruppe, hvor gruppeformanden er imod.

Esbjerg: Aldrig så snart blev den omdiskuterede, årelange sag om en flytning af botilbuddet Sjællandsgade-Nygårdsvej erklæret løst til alles tilfredshed, før der på ny er opstået ballade - denne gang i den socialdemokratiske byrådsgruppe, hvor gruppeformanden er stærkt afvisende over for den nye placering, selv om to af hans gruppefæller har sagt ja. Forhistorien er den, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget forleden besluttede, at bostedet Sjællandsgade, der huser 12 psykisk syge misbrugere og er placeret i samme bygning som 34 ældreboliger, skal flytte i et kommende, nyt byggeri på campusområdet lige på hjørnet af Niels Bohrs Vej-Spangsbjerg Møllevej. Dermed løste udvalget et stort problem, for kombinationen af psykisk syge misbrugere og ældre i samme bygning har aldrig været nogen lykkelig cocktail, og klagerne har i adskillige år regnet ned over forvaltning og politikere. I udvalget, hvor seks ud af byrådets otte partier er repræsenteret - Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, Enhedslisten, Socialdemokratiet og Borgerlisten - var der enighed om den nye placering, og dermed burde den potte være ude. Men nu er socialdemokraterne kommet i splid med sig selv. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har dele af den socialdemokratiske gruppe vendt sig imod den nye placering, og lige nu er det mere end tvivlsomt, om hele gruppen vil stemme for, når sagen lander i byrådet.

Det skriver forvaltningen I 2013 blev der udviklet en samlet plan for udvikling af det såkaldte campusområde for at binde området sammen og gøre miljøet omkring de enkelte institutioner mere indbydende. I forvaltningens notat på forslaget om at flytte botilbuddet Sjællandsgade til det nordøstlige hjørne af området skriver forvaltningen blandt andet:

"...I den fremtidige planlægning bør der kun anlægges faciliteter, der understøtter områdets funktion som centralt mødested for de studerende i området...." og videre: ".... Esbjerg Kommune har i Vision 2020 og Vækststrategi 2020 et overordnet mål om at øge det samlede antal studerende i Esbjerg til 10.000 i år 2020. Dette mål har medført et stadig stigende fokus politisk og administrativt på uddannelse som en nøglefaktor for Esbjergs vækst og udvikling. Det er i den sammenhæng vigtigt, at Esbjerg Kommune har attraktive og ledige arealer til udbygning af uddannelsesmiljøet i Esbjerg..(...) arealet vil således kun kunne opfylde en mindre del af fremtidens arealbehov og bør følgelig ikke blive udstykket til andre formål. "

Gruppeformand imod Forbeholdene går på, at området bør forbeholdes uddannelser og studieboliger, og at et bosted for så socialt udsat en gruppe vil spolere en fremtidig udbygning af uddannelsesmiljøet og visionerne om at nå 10.000 studerende. Den nye placering har heller ikke fået lovord med på vejen af den kommunale forvaltning, der direkte frarådede en sådan beslutning. - Campusområdet er vores vækstområde i forhold til uddannelser og studieboliger, og den kommunale forvaltning fraråder jo også tydeligt, at det bruges til andet formål. Byrådet har i Vision 2020 lagt stor vægt på 10.000 studerende - i dag har vi cirka 6.000 - og for at vi kan nå det mål, skal vi skabe et attraktivt studiemiljø for unge mennesker. Det gør man ikke ved at placere et bosted for sårbare, psykisk syge misbrugere på et campusområde, som vi har investeret cirka 30 millioner kroner i. Det hænger ikke sammen. Så jeg appellerer til, at alle partier nu går tilbage og tænker sig godt om, siger gruppeformand Søren Heide Lambertsen (S).