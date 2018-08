Lungemedicinere er en mangelvare på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. En særlig uddannelsesstilling slås op til en læge, der ønsker at uddanne sig til speciallæge uden at skulle flytte rundt i hele Danmark.

Esbjerg: For at sikre speciallæger til det vestjyske vil der som et forsøg blive ansat en læge på lungemedicinsk afdeling ved Sydvestjysk Sygehus.

Lægen får samlet store dele af sin uddannelse til speciallæge i lungemedicin i Esbjerg. Og dermed håber man at fastholde denne læge i området - også efter den årelange uddannelse er slut.

- Vi skal fange de unge, mens de er i gang med deres uddannelse, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der netop har godkendt forsøget.

Og det bliver godt modtaget i Region Syddanmark:

- Det betyder meget, at alle parter er interesserede i, at vi prøver alle muligheder for at rekruttere læger til området, siger Gitte Kristensen, fuldmægtig i Den Lægelige Videreuddannelse.

Uddannelsen til speciallæge foregår i en etårig introduktionsstilling kombineret med hoveduddannelsen på fem år. Typisk må de yngre læger skifte mellem flere sygehuse i løbet af deres uddannelse, og det betyder, at nogle vælger at lade ægtefælle og eventuelle børn blive boende et sted, mens lægen pendler.

- Mange vægrer sig ved at tage familien med. Med dette forsøg kan man bosætte sig i Esbjerg-området, og håbet er så, at man efter endt uddannelse bliver boende og arbejder på Sydvestjysk Sygehus som speciallæge. Vi vil sikre stabilitet for familie og børn og skabe et stærkt fagligt miljø, siger Ellen Trane Nørby.