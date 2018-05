Nyt forsøg skal påvise skadeeffekten fra bramgæs i Vadehavsområdet

- Problematikken ligger i, at det er fint nok at sige, at der er et problem, men hvis ikke man kan dokumentere omfanget, så har det hidtil været svært at gøre noget ved det, siger natur- og vildtrådgiver hos SAGRO, Rasmus Filsø Løbner, der er ansvarlig for forsøget, der laves i samarbejde med videnscenter for landbrug, SEGES.

Dette ændrer sig nu, efter at SAGRO på baggrund af henvendelser fra lokale landmænd har påbegyndt et forsøg, der skal påvise, hvor store skader, bramgåsens afgræsning forvolder.

Sneum: Landmænd i Vadehavsområdet har i mange år vidst, hvor stor skade, den fredede bramgås har forvoldt på deres marker, når de i enorme flokke har slået sig ned for at søge føde. Også hos Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har man kunnet se problemet med øget regulering af bramgæs til følge, men problemet har hidtil været, at man ikke har kunnet dokumentere det præcise omfang af problemet.

Startede på Mandø

- Vi startede faktisk på Mandø, men vi skiftede marker. Både fordi, der næsten var for mange gæs, men mest fordi landbrugsdriften var drevet for ekstensivt til at være repræsentativt for resten af området, siger Rasmus Filsø Løbner og forklarer, hvordan man startede forsøget i marts, og slutteligt vil ende op med at få de tal, der viser, hvor meget det koster de enkelte landmænd at have bramgæs på deres marker.

- Mange landmænd bliver nødsaget til at ændre i deres sædskifte alt efter, hvor gæssene befinder sig, siger Rasmus Filsø Løbner, der både vil have lavet forsøg på græsmarker og kornmarker, når man efter planen skal være helt færdige i efteråret 2019. Rasmus Filsø Løbner kan i dag se, hvordan mange landmænd har totaltødelagte marker, og han mener ikke, at de nuværende regler for regulering har nogen væsentlig betydning for de hundredtusindvis af bramgæs, der i dag opbygger deres fedtdepoter i Vadehavsområdet.

- Vores tal vil påvise, hvor stort problemet er, og vi håber, at de foreløbige resultater, vi kan fremvise i efteråret, kan bidrage til en lempelse i reguleringen, siger Rasmus Filsø Løbner, der som drømmescenarie har, at resultaterne af SAGRO's forsøg vil føre til en decideret jagttid på bramgæs for at reducere bestanden, som han mener vil være det mest effektive middel mod den fredede fugl.