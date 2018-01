Nyt erhvervsnetværk skabt i Ribe-Bramming området

Ribe: 10 erhvervsfolk fra Ribe-området har etableret et BNI erhvervsnetværk i området fra Bramming i nord til Tønder i syd og Rømø i vest og Toftlund/Gram i øst.

- BNI's mission er at hjælpe forretningspartnere med at øge væksten via et professionelt program til markedsføring. Et program som gør det muligt at opbygge langsigtede relationer med andre seriøse erhvervsfolk, siger Jens Michael Damm, der er regional ansvarlig for BNI i Sydjylland.

- Der er kun plads til en forretningsdrivende indenfor hver branche. Det kunne eksempelvis være en tømrer, en maler og en blomsterhandler. I Esbjerg, der hører til blandt landets ældste team, har vi derfor måttet afvise flere ansøgninger af den grund. Vi mødes i Ribe hver tirsdag på Danhostel, og jeg håber, vi i løbet af februar er 25 forretningspartnere, så vi for alvor kan komme i gang med arbejdet, siger Jens Michael Damm.

- De forretningsfolk, vi er på udkig efter, ønsker alle vækst i deres virksomheder. De er enten selvstændige eller ledere og i stand til at sætte et mål. De er positive og teamengagerede, og de forstår værdien af at hjælpe hinanden, siger Jens Michael Damm, der ser frem til at være med til at hjælpe de deltagende virksomheder.

- Det er min opgave at give erhvervslivet mulighed for at gøre forretning på en anden måde, end det er vant til. Eksempelvis øgede en massør sin månedlige omsætning, fordi partnere var i stand til at åbne en dør for ham. Vi skal ikke sælge massørens ydelser, men blot åbne døren for ham og salget må han selv klare, siger Jens Michael Damm.