Nyt bosted for psykisk syge misbrugere i offentlig høring

Plan & Miljøudvalget har meldt alt klar til det nye plangrundlag, der skal sikre, at de psykisk syge misbrugere fra botilbuddet i Sjællandsgade kan få nyt hjem på et hjørne af campusområdet.

Esbjerg: Efter godt et halvt års arbejde er embedsværket hos Teknik & Miljø og politikerne i Plan & Miljøudvalget nu klar til at præsentere et spritnyt plangrundlag, der skal bane vejen for opførelsen af et nyt botilbud til de psykisk syge misbrugere i Sjællandsgade. Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten pegede et flertal i Social & Arbejdsmarkedsudvalget i august sidste år på en del af campusområdet på hjørnet af Niels Bohrs Vej-Spangsbjerg Møllevej som nyt hjemsted for beboerne i Sjællandsgade-Nygårdsvej, der i dag huser 12 beboere med dobbeltdiagnose i form af misbrug og psykisk lidelse. Botilbuddet i indre by har i mange år har været placeret i samme bygning som 34 ældreboliger, og lige siden februar 2010, hvor botilbuddet fik adresse i Sjællandsgade, har der været problemer. Kombinationen af psykisk syge misbrugere og ældre i samme bygning har nemlig aldrig været nogen god cocktail, men der gik år med at finde en ny placering.

Sagen kort Botilbuddet Sjællandsgade er et botilbud til 12 borgere med såkaldte dobbeltproblematikker, nemlig både psykiatriske problemer og misbrug. Botilbuddet er organiseret under Center for Misbrug & Udsatte og blev etableret i forbindelse med kommunens aftale med Socialministeriet om deltagelse i Hjemløsestrategien.

Placeringen af botilbuddet i Sjællandsgade 10, hvor der også er ældreboliger, har i perioder givet anledning til klager fra naboer. I foråret 2013 voksede protesterne, og der blev fremsendt klager til det daværende byråds medlemmer. Stort set siden blev der i årevis forgæves arbejdet på en løsning.

Ejendomme, Esbjerg Kommune, har skønnet anlægsudgiften for de 12 nye boliger med tilhørende serviceareal til knap 20 millioner kroner. Heraf vil kommunens udgift beløbe sig til dels den lovpligtige grundkapital på 10 procent, som kommuner skal afsætte til alment boligbyggeri, dels etablering af servicearealerne - alt i alt en kommunal udgift på cirka 5,6 millioner kroner.

Planerne Projektet, der kræver en kommuneplanændring og en ny lokalplan, indeholder en bebyggelse i to etager med 12 boligenheder og personalefaciliteter. Omkring bebyggelsen skal der etableres parkering, terrasser, hegn, afskærmende beplantning, cykelskur samt grønt område. Planforslaget fastsætter, at bebyggelsen må opføres i maksimalt otte meters højde, og at byggeriet arkitektonisk tilpasses områdets karakter med hensyn til udformning og materialevalg. Nord for området fastholdes arealet mod Spangsbjerg Møllevej som grønt område med mulighed for støjafskærmning. Et notat på sagen viser, at der vil være gener fra trafikstøj i området, men at nybyggeriet i tilstrækkelig grad vil virke som støjskærm. Ind- og udkørsel skal ske fra Niels Bohrs Vej. Planforslaget har også fokus på det rent kriminalpræventive, idet der skal etableres et afskærmende beplantningsbælte, ligesom et hegn omkring den nye bebyggelse skal forhindre uvedkommende adgang til bolig- og opholdsarealerne.

Kastebolde Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), glæder sig over, at sagen nu er nået så langt, at det kan oversendes til Esbjerg Byråd med anbefaling. Byrådet skal beslutte at sende planmaterialet i offentlig høring. - Det tog jo lang tid at finde det rette sted, og ud fra et menneskeligt synspunkt er mennesker med dobbeltdiagnoser jo kastebolde - vi kender debatten alle steder fra: ingen vil have dem som naboer. Området ligger tæt på misbrugscentret og psykiatrien, og det afskærmes fint fra studieområdet, så jeg mener ikke, vi tager noget fra campusområdet i den forbindelse, siger Karen Sandrini.