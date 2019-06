Borgmesteren var der, baren var fri og underholdningen i top, da det spektakulære boligprojekt A Place To markerede byggestarten på tre nye boligtårne på den gamle tovværksgrund i Esbjerg. Projektet i Esbjerg er det første - sidenhen udbredes det til verden.

Esbjerg: Det bliver stort. Det bliver spektakulært. Og det bliver højt. Esbjergs nye boligprojekt med navnet A Place To, tidligere benævnt Esbjerg Towers, er på mange måder et specielt projekt, som sætter Esbjerg på verdenskortet uanset, om man synes det ligner en stabel våde aviser eller sønderbombede bygninger i Beirut. Det omkring 360 millioner kroner dyre projekt med studieboliger i tre boligtårne, som kommer til at rage godt op mod skyerne i 6, 10 og 17 etager med henholdsvis 23, 35 og 57 meter er også vej i verdensmetropoler som London, Amsterdam og New York. Men altså Esbjerg først. - På en tidspunkt vil man komme til at tænke, det var i Esbjerg, det her startede, lød det fra David Zahle, en af Danmarks dygtigste arkitekter, partner i BIG - Bjarke Ingels Group og næstformand i Konsortiet bag A Place To, Windrose. Borgmesteren i Esbjerg er heller ikke i tvivl om, at de tre nye boligtårne, som på mange måder også minder om kaktus, bliver et nyt vartegn for energimetropolen. - Det er noget af et scoop for både byen og hele kommunen, at der kommer et projekt af denne kaliber i Esbjerg, lød det fra Jesper Frost Rasmussen (V). Han var sammen med David Zahle og Lars Kristensen, administrerende direktør for projektet, blandt talerne, da der tirsdag var første spadestik for A Place To-projektet på den tidligere tovværksgrund i Grådybet.

A Place To Esbjerg Konsortiet bag A Place To er WINDROSE A/S, der er et partnerskab mellem bl.a. BIG - Bjarke Ingels Group, Heimstaden - et af nordeuropas største ejendomsselskaber og en erfaren direktion bestående af administrerende direktør Lars Kristensen og driftsdirektør Peter Høpfner.De kommende 10 år opfører WINDROSE flere tusinde nye bæredygtige boliger i verdensklasse til unge i Danmark og Europa.



A Place To Esbjerg er det første af en række spektakulære boligprojekter.

Milica Kostic, Nanna Lykkebo, Bryan Knight og Mikkel Jørgensen var blandt gæsterne ved første spadestik på A Place To - Esbjergs ny boligprojekt med 418 studieboliger på tovværksgrunden. Foto: André Thorup

Gigantisk ros til kommunen På den anden side af sommerferien begynder anlægsarbejdet for alvor af de første to tårne på 6 og 10 etager, mens det højeste tårn på 17 etager afventer en krig, kommunen har kørende med Forsvaret. Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten, mener Forsvaret, at det høje byggeri er et nationalt sikkerhedsanliggende, fordi det fra ministeriets side er blevet gjort gældende, at bygningens højde muligvis vil kunne begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS-radar på Flyvestation Skrydstrup 54 kilometer væk. Tidligere har bygherren også bøvlet med indsigelser om fiskelugt fra TripleNine, som i mange år ikke har haft den nærliggende fiskemelsfabrik i funktion på havnen. I den forbindelse var der len kæmpe buket roser til kommunens sagsbehandling. - Det har ikke været den nemmeste sag, men jeg må sige, at jeg aldrig har oplevet så god en behandling, som den vi har fået her i Esbjerg, lød det fra toparkitekt Zahle, som efterfølgende modtog et taknemmeligt håndtryk fra borgmesteren.

A Place To ventes at stå klar omkring julen i 2020. Illustration: BIG

Et særlig koncept Spadestiks-arrangementet var i sig selv stort anlagt med den kendte stand-up komiker Martin Nørgaard, DJ, konkurrencer og musiknavnet Skinz. Alt sammen gratis og krydret med fri bar og chips. Med esbjergensernes næse for gratis oplevelser, kunne det undre, at fremmødet ikke var større. Det var også underholdningen og fri bar, der trak i Milica Kostic, Nanna Lykkebo, Bryan Knight og Mikkel Jørgensen. De er nuværende og forhenværende studerende på Esbjerg Gymnasium, og de kunne sagtens forestille sig, at flytte ind i A Place To. - Placeringen i byen er rigtig fin, og der kommer sikkert et fed stemning her. Jeg tror ikke det her findes bedre i eksempelvis Aarhus, lød det fra de fire. I alt skal der opføres 418 studieboliger i varierende størrelser, og som det ser ud nu starter priserne fra omkring 3.500 kroner per måned. Boligerne er blandt andet unikke, fordi de bliver med møblerede lejligheder. Desuden får beboerne adgang til store fællesarealer. A Place To tænkes også som et samlingssted for alle byens unge med cafe-miljø, læse- og møderum, innovationscenter med iværksætter- og erhvervsrådgivning og vaskerum. I tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, tilbydes desuden forskellige relevante in-house services. F.eks. bliver det muligt at bestille sund mad - både vegetar og protein, få skiftet sengetøj, vasket/renset tøj, repareret mobilen eller leje en cykel. En komplet boligløsning, der gør det nemt og komfortabelt at leve og studere med andre unge. På nuværende tidspunkt har folkene bag projektet modtaget op imod 70 henvendelser fra interesserede. Boligbyggeriet ventes at åbne i december 2020.

Stand-up komiker Martin Nørgaard var et del af den stort opsatte underholdning ved første spadestik på tovværksgrunden. Foto: André Thorup

Det markante boligprojekt A Place To med 418 boliger til unge havde tirsdag første spadestik med masser af gæster og underholdning. Foto: André Thorup

