Nyt arbejde i Esbjerg: Forpagter ærgerlig over at stoppe på Restaurant Kammerslusen

- Jeg er slidt ned, så jeg gider ikke mere. Det hele har været en stor mundfuld, og jeg har altid sagt, at når jeg får det sådan, så skal jeg stoppe, for det vil blot gå ud over kunderne, siger René Nikolajsen.

Ribe: Den drøm, som blev en realitet for René Nikolajsen, da han blev forpagter på Restaurant Kammerslusen sidste forår, er nu blevet til et mareridt.

Tavs ejer

Han understreger, at bestilte fester på Kammerslusen i efteråret vil blive afviklet som planlagt, mens han dog ikke kan opfylde de 6-8 konfirmationsbestillinger i foråret, han havde i kalenderen.

- Vi er ærgerlige over at stoppe nu. Det er frustrerende, at der ikke kan laves en forretning på Kammerslusen, men jeg tror, jeg også er blevet ramt lidt af stedets fortid, for folk vil nok se tiden lidt an, før de bestiller en fest, og den tid har jeg altså ikke kunnet give dem, siger René Nikolajsen.

Hvad der skal ske på Restaurant Kammerslusen i fremtiden, er nu op til ejer Michael Nørgaard. Selvom René Nikolajsen udtaler, at han har fået nyt job pr. 1. september og stopper sine aktiviteter på stedet, har han endnu ikke opsagt sin lejekontrakt på stedet, og Michael Nørgaard understreger, at René Nikolajsen har overholdt alle sine forpligtelser over for ham, ligesom René Nikolajsen endnu ikke er erklæret konkurs.

- Indtil en konkurs er en realitet, ønsker jeg ikke at udtale mig omkring Kammerslusens fremtid. Jeg har mange tanker om det, men ingen konkrete, siger Michael Nørgaard.