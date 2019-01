Esbjerg Kommune sætter nu gang i en proces det formål at etablere et vådområde ved Ribe Østerå kombineret med en forbedring af passagen til Stampemølleåen. Samtidig beroliger man fra kommunens side dem, der er bekymrede for kultursvampen og fundamenterne i Ribes gamle huse.

Ribe: Tidligere på ugen luftede Foreningen Gammelt Præg i Ribe deres bekymringer omkring et nyt vådområdeprojekt i Ribe Østerå og Stampemølleåen. Her bad man kommunens miljøforvaltning og politikerne i Teknik & Byggeudvalget om at tænke sig rigtigt godt om i sagen, men på udvalgsmødet fredag formiddag besluttede politikerne at igangsætte et forprojekt for på den måde at undersøge forholdene endnu mere. Dermed er selve Stampemølleå-projektet endnu ikke vedtaget.

- Dette projekt er en gangbar løsning i forhold til at løse problemerne med grøde, men det handler også om at finde en løsning på, at stemmeværkerne i Ribe står til at blive fjernet, så vi kan sikre kultursvampen, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen, der tilføjer, at vådområdeprojektet stadig baseres på frivillighed fra lodsejerne samt opbakning fra staten.

Søren Heide Lambertsen er frustreret over de misforståelser, der har været i forbindelse med Vådområde-projektet, og dem vil man gerne til et forprojekt. Han bakkes op af direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune, Hans Kjær.

- Det er ulovligt bare at fjerne grøden i Ribe Mølledam, så et vådområde i Ribe Østerå kan hjælpe til, at grøden bliver mindre synlig. Så de to sager hænger sammen, da en generel vandstandshævning er en forudsætning for at kunne forbedre passagen ved Stampemølleåen. Vi vil gerne have mere vand gennem Stampemølleåen, så snæblen bedre kan svømme derigennem, men samtidig skal vi undgå, at grundvandstanden sænkes i midtbyen. Derfor kan vi via Stampemølleå projektet muligvis løse begge de udfordringer, forklarer Hans Kjær.