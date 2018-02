Nyt Fanø-projekt får 75.000 kroner i støtte fra kommunen

Fanø: Til efteråret vil folkene bag projektet "Fanø Dagbog" åbne et oplevelsescenter, der skal være en visuel dagbog om Fanødragten. Projektet har et samlet budget på 988.000 kroner, og derfor er der blandt andet blevet søgt om et tilskud på 100.000 kroner hos Fanø Kommune.

Byrådet har valgt at støtte projektet, men dog kun med 75.000 kroner. De sidste 25.000 kroner må søges et andet sted.

- Vi har valgt at støtte projektet, fordi formidlingsformen har et nyt niveau i forhold til tidligere udstillinger om Fanødragten. Projektet har en ny tilgang og en form, der er ambitiøs. De vil løfte fortællingen om Fanødragten ud over Fanøs grænser via nettet og ved at tage udstillingen på turne, siger borgmester Sofie Valbjørn (Alt) om projektet.

Pengene er fundet hos Børne- og kulturudvalget, som støtter med 25.000 kroner, og Økonomi- og planudvalget, som støtter med 50.000 kroner fra udviklingspuljen.