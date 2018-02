Nystartet firma blev angrebet efter artikel

Esbjerg: Jakob Øgendahl Larsen giver ikke op.

Det var hovedbudskabet, da JydskeVestkysten forleden portrætterede ham og hans nye udlejningsportal ShareOne.

Det gør han heller ikke nu, selvom han onsdag aften blev udsat for et massivt hackerangreb, som lagde hans hjemmeside ned på stedet.

- Jeg kunne pludselig ikke komme ind på siden. Så jeg kontaktede dem, der vedligeholder den, og de fortalte, at jeg var udsat for et kæmpe angreb, siger Jakob Øgendahl Larsen, og fortsætter.

- Det er vildt irriterende, men de fik ikke noget af værdi med sig. Det er det vigtigste. De har bare lagt siden ned, siger Jakob Øgendahl Larsen, som understreger, at både personoplysninger og kontooplysninger kører i separate, sikre systemer.

Angrebet var så massivt, at Hosting Group i Aalborg, der vedligeholder hjemmesiden, blev nødt til at blokere angrebet med hjælp fra TDC.

- Vi oplever flere og flere af den type angreb, men det her var bestemt et af de større. Og så kan vi se, at bagmændene har haft lidt forstand på, hvordan man ramte ham bedst, siger Mads Edelskjold, der er direktør for Hosting Group.