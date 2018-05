Nyplantede æbletræer stjålet

Bramming: Det må have været en bizar oplevelse for ejeren af et hus med have på Muldvadvej i Bramming, da den pågældende lørdag formiddag måtte konstatere, at otte nyplantede æbletræer var pist forsvundet. De stjålne træer har en værdi af cirka 2.500 kroner, oplyser vagtchef Søren Strægaard, Syd- og Sønderjyllands Politi.