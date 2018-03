Nynazistisk forening forsøger at hverve medlemmer i Ribe

- Det er straight up nazisme og en meget ekstrem politisk gruppe, forklarer Malte Frøslee Ibsen, der er post. doc i politisk teori ved Københavns Universitet, efter at have læst både løbeseddel og på foreningens hjemmeside.

Han tager den op og læser, hvad der står på papiret: Opråb til modstand - en opfordring til dig om at deltage i kampen for et stærkt og forenet norden.

Nordfront går også under navnet Den Nordiske Modstandsbevægelse, som er en revolutionær, nationalsocialistisk kamporganisation. Organisationen blev dannet i Sverige i 1997 og blev for flere år tilbage også etableret i Norge og Finland.Ambitionen for organisationen er på sigt at eksistere i alle de nordiske lande og måske også i de baltiske lande.

Ingen systematik

Da avisens journalist kommer forbi torsdag formiddag for at undersøge omfanget af de uddelte løbesedler, fisker hun den op af skraldespanden. En anden mand fra Rønnebærparken fortæller, at han også har modtaget sedlen. JydskeVestkysten taler med andre borgere, som bor på blandt andet Damvej, Mellemslippe og Grydegade, de har dog ingen løbeseddel modtaget i deres postkasse.

Alligevel blev Thomas Hauger ikke overrasket over at få sådan en løbeseddel gennem brevsprækken.

- De har jo lov til at gøre det, men det er så specielt at få noget fra en fascistisk forening, siger han og uddyber:

- Normalt plejer det jo at være løbesedler fra Liberal Alliance eller et andet parti, man modtager. Jeg benyttede mig også selv af løbesedler under valget, da jeg stillede op for Enhedslisten. Og der er sikkert også nogle, der heller ikke bryder sig om at få løbesedler fra Enhedslisten.

Men ifølge forsker Malte Frøslee Ibsen får Nordfront svært ved at hverve medlemmer.

- Nazistiske grupper har en ekstrem marginal plads og er som en politisk kraft ikke noget, man skal være bekymret for. Deres evne til at rekruttere medlemmer er begrænset, forklarer Malte Frøslee Ibsen.