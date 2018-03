Nye ungdomsboliger kan være på vej på Fanø

Fanø: Et enigt byråd har besluttet, at behovet for nye ungdomsboliger på øen skal undersøges.

Forslaget kom fra Konservative, Fanø Lokalliste og SF, som mener, at der kunne være en del unge, som enten er i uddannelse på Fanø eller i Esbjerg, som enten kunne tænke sig at blive boende på Fanø eller flytte til Fanø.

Tidligere borgmester og ejendomsmægler Erik Nørreby (V) mener også, at det, baseret på hans erfaring, er en rigtig god idé.

- Jeg ved, at mange har et ønske om, at de gerne vil blive på Fanø. Jeg har fået flere henvendelser fra unge, der har spurgt efter boliger. Nogle unge kunne godt tænke sig et mere roligt sted end fest torsdag, fredag og lørdag, siger Erik Nørreby (V).

Ungdomsbo har også tidligere meldt interesse i at bygge ungdomsboliger på øen, men nu bliver undersøgelsen af behovet i hvert fald sat i gang.