Nye streger: Ingen smalle steder i p-hus i Esbjergs midtby

Esbjerg: Hvis der er noget, der kan få en bilist til at overveje at parkere et sted, så er det for smalle p-båse, der giver risiko for, at man vender tilbage til et køretøj, der har fået buler fra andre parkerende.

Det har Esbjerg Kommune taget til sig, og derfor udvides de smalle p-pladser i parkeringshuset i Borgergade nu. Parkeringspladserne i Borgergades p-hus er tegnet op på ny, og hvor båsene før var 2,20 meter brede, er de nu udvidet med 30 centimeter. De 2,50 meter brede båse følger anbefalingen fra Vejdirektoratet. Ifølge formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), har det kostet et par p-pladser, men han mener, de er godt givet ud, hvis det betyder, at bilisterne lærer at elske parkeringshuset i Borgergade.

- Mange pladser står desværre ubenyttet hen i spidsbelastningsperioder, og det kan skyldes, at bilisterne ikke er helt trygge ved parkere og bakke ud af smalle båse, siger udvalgsformanden, der nu opfordrer bilisterne til at prøve lykken i midtbyens parkerings-roulette.