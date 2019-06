Ribe: Otte dansere, to sangere og to musikere udgør årets kunstneriske hold i Verdensballetten, som kommer til Ribe Kunstmuseum 12. juli.

To af Danmarks mest efterspurgte musikere, violinisten Niklas Walentin og pianisten Alexander McKenzie er med for 4. år i træk. Også den danske sopran Denise Beck er med på det musikalske hold. Det hele bliver på vanlig vis bundet sammen af Verdensballettens arrangør og leder Jens-Christian Wandt.

Den kun 23-årige danske balletdanser og koreograf Tobias Praetorius fra Den Kgl. Ballet i København, er netop nu ved at kreere en ny ballet til dette års Verdensballet. Balletten bliver en solo, som skabes til den tyske solodanser i Berlin, Marian Walter. De to musikere bliver også en del af balletten. Ud over at de skal levere det musikalske akkompagnement, er de også tænkt ind i koreografien med enkelte trin.

Xander Parish er med igen. Sidst han dansede med Verdensballetten var i 2016. Siden 2017 har han været solodanser ved Mariinskij Balletten i St. Petersborg. Ved forestillingen i Ribe skal Xander bl.a. danse Eric Gauthiers herresolo "Ballet 101" - hvor han på få minutter gennemgår ballettens 101 forskellige positioner.