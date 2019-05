Nye regnskaber: Restaurant Sydvesten i minus før salg

Sydvesten, der aktuelt er til salg, røg under nulstregen i restaurantens årsregnskab for 2018. Læs om det her, samt flere andre lokale virksomheders regnskaber.

Hotel med overskud

Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S med direktør Peter Petersen lavede for et par år siden et generationsskifte med datteren Mie Hyttel og køkkenchef Søren Pilegaard. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 41, året før var det 40. Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg V-firmaet fra 1,7 millioner til 2,0 millioner kroner.

Ce-Tec A/S, der leverer serviceydelser til offshoreindustrien, flyttede til Esbjerg for et par år siden for at komme tættere på kunderne. Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 21 ansatte i seneste regnskabsår. Overskuddet er skrumpet fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 17,1 millioner til 19,4 millioner kroner i det seneste regnskab. På trods af et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ce-Tec A/S fra 6,4 millioner til 3,5 millioner kroner.

Denne artikel er autogenereret af Jysk Fynske Mediers tekstrobot på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen.