Nye regler udfordrer bryllupsturismen på Fanø

Det ellers store opsving, der har været i bryllupsturismen på Fanø, risikerer at vende. Nye regler mod proformaægteskaber træder nemlig i kraft i det nye år, og det gør det både dyrere og mere besværligt for forelskede udenlandske par, der gerne vil vies i Danmark.

Fanø: I 2012 blev det besluttet i Fanø Byråd, at man ville sætte fokus på vielser og især lokke forelskede par fra udlandet til øen for at blive viet. Siden har bryllupsturismen på øen fået sig noget af et opsving, men fra 1. januar træder nye regler, der skal hindre proformaægteskaber, i kraft, hvor parterne gifter sig for at opnå visse rettigheder eller fordele, og det kan måske gå ud over den ellers gode forretning på øen.

I 2010 blev 39 par viet på Fanø. I 2018 steg det tal til 496 par. Flere steder har der været ekstraordinært mange vielser det sidste halve år af 2018 - blandt andet på Ærø og i Tønder - men på den idylliske ø vest for Esbjerg har man ikke oplevet samme tendens, for her er kun otte par flere end sidste år blevet viet i december.

Et bureau, der helt sikkert har planer om at fortsætte forretningen på Fanø, er Wedding Island. Alene i 2018 har indehaver Lone Müller Sigaard arbejdet sammen med i omegnen af 250 par fra hele verden - hovedsageligt fra Tyskland og Spanien.

Hun er bekymret for, at de nye regler får andre bureauer til at droppe samarbejdet med Fanø. Når bureauerne ikke længere får personlig betjening gennem kommunen, bliver parrene nemlig ofte spurgt, hvor de helst vil giftes, og nogle brudepar foretrækker at blive viet et sted, der er nemmere at komme til - eksempelvis i nærheden af en lufthavn. Dermed kan Fanø risikere, at en del af den ellers spirende bryllupsturisme flyttes andre steder hen i landet.