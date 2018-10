Nye regler fremkalder bøderegn i Kirkegade

En varmfront med tung bøderegn er skyllet ind over Kirkegade, efter at gaden er lavet om til cykelgade.

- Når jeg opdager en patient eller anden bilist, der er ved at parkere ude foran, åbner jeg vinduet og råber, at vedkommende skal flytte bilen. Jeg gør det mange gange om dagen, men jeg kan jo ikke hænge ud ad vinduet hele tiden. Folk har jo altid kunne parkere i denne del af Kirkegade, så forvirringen er total, siger Mogens Lyngshøj.

Esbjerg: Ved du, hvad et blåt skilt med en hvid cykel og påskriften "cykelgade" betyder? Hvis dit svar er nej, er du langt fra alene. For siden skiltet er blevet sat op i Kirkegade, er parkeringsbøderne væltet ned over intetanende bilister.

Cykelgader er et relativt nyt begreb, der blev præsenteret af Vejdirektoratet i 2016. Skiltet betyder, at kørebanen er reserveret til cykler og små knallerter. Bilkørsel er også tilladt, men hastigheden skal svare til cyklisternes, hvilket typisk vil sige under 30 kilometer i timen. Desuden skal der tages særlig hensyn til de tohjulede, og parkering er kun tilladt i særligt afmærkede båse.

Advarer andre

Kirkegade blev indviet som cykelgade i efteråret 2017, men konceptet findes også i byer som Aarhus og Vejle, hvor det på samme måde har resulteret i trafikal hovedpine. I Esbjerg er kritikken dog ny for teknik- og byggeudvalgsformand Søren Heide Lambertsen (S).

- Det er ikke noget, jeg har hørt om før nu. Grunden til, at vi har lavet Kirkegade om til en cykelgade, er at hjælpe cyklisterne med at komme ind og ud af byen, uden at de skal zigzagge mellem bilerne. At det er Kirkegade skyldes, at det er her, supercykelstien fra Esbjerg N ender, siger han.

Selv om det nu er et år siden, at Kirkegade blev omdannet til en cykelgade, skaber ændringen dog fortsat problemer, mener Mogens Lyngshøj. Han advarer nu andre i håb om, at der fremadrettet er færre, der ender med en hilsen i forruden.

- Cykelgader var ikke noget, jeg lærte om, da jeg tog kørekort, og jeg er tydeligvis ikke alene om at være i tvivl om reglerne, siger han.