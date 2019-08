Nye poster til Kronborg og Tørnæs

Esbjerg-folketingsmedlem Anders Kronborg (S) har fået plads i et udvalg under Nordisk Råd, mens Ulla Tørnæs (V) er blevet uddannelses- og forskningsordfører.

Esbjerg Kommune: Esbjergs socialdemokratiske folketingsmedlem, Anders Kronborg, fik en række gode poster, da folketingsgruppen konstituerede sig i begyndelsen af juli, men nu er endnu en arbejdsopgave kommet til.

Anders Kronborg, der ved konstitueringen fik plads i Nordisk Råd, er blevet bedt om at indtræde i Holdbart Norden - et udvalg under Nordisk Råd. Han afløser dermed Henrik Dam Kristensen (S), der som bekendt er blevet formand for Folketinget.

Kronborg mener, at Holdbart Norden rimer særdeles godt på Vestjyllands udfordringer og styrker:

- Jeg ser det som et vigtigt udvalg under Nordisk Råd, da det er helt centralt i forhold til FN's Verdensmål. I det udvalg forholder vi os til for eksempel klimaspørgsmål og naturbeskyttelsesspørgsmål. Med Esbjerg som Danmarks Energimetropol og Esbjerg og Fanø i Nationalpark Vadehavet, synes jeg, Holdbart Norden passer rigtig godt på flere af de udfordringer og styrker vi har i Vestjylland. I et nordisk perspektiv fylder vores område dermed allerede rigtig meget, og jeg vil glæde mig til at bringe gode eksempler med fra vores område i samarbejdet med de nordiske lande, siger han.